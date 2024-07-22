Из администрации Тюмени уволена заместитель главы города

В Тюмени покинула должность замглавы администрации Ирина Чудова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Чудова проработала в мэрии 25 лет
Ирина Чудова проработала в мэрии 25 лет Фото:

В Тюмени должность заместителя главы администрации покинула Ирина Чудова. Об этом в своих соцсетях написал мэр города Максим Афанасьев.

«Сегодня последний рабочий день моего заместителя Ирины Александровны Чудовой. На заседании коллегии администрации Тюмени я выразил Ирине Александровне признательность и поблагодарил ее за работу», — сообщил Афанасьев на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что работу в мэрии Тюмени они с Чудовой начали одновременно, в 1999 году. Глава пожелал коллеге верных и профессиональных соратников, крепкого здоровья и семейного благополучия. Замглавы занималась контролем и координацией вопросов экономики, стратегического развития и курировала правовой департамент.

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В Тюмени должность заместителя главы администрации покинула Ирина Чудова. Об этом в своих соцсетях написал мэр города Максим Афанасьев. «Сегодня последний рабочий день моего заместителя Ирины Александровны Чудовой. На заседании коллегии администрации Тюмени я выразил Ирине Александровне признательность и поблагодарил ее за работу», — сообщил Афанасьев на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что работу в мэрии Тюмени они с Чудовой начали одновременно, в 1999 году. Глава пожелал коллеге верных и профессиональных соратников, крепкого здоровья и семейного благополучия. Замглавы занималась контролем и координацией вопросов экономики, стратегического развития и курировала правовой департамент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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