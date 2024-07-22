В Тюмени должность заместителя главы администрации покинула Ирина Чудова. Об этом в своих соцсетях написал мэр города Максим Афанасьев.
«Сегодня последний рабочий день моего заместителя Ирины Александровны Чудовой. На заседании коллегии администрации Тюмени я выразил Ирине Александровне признательность и поблагодарил ее за работу», — сообщил Афанасьев на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что работу в мэрии Тюмени они с Чудовой начали одновременно, в 1999 году. Глава пожелал коллеге верных и профессиональных соратников, крепкого здоровья и семейного благополучия. Замглавы занималась контролем и координацией вопросов экономики, стратегического развития и курировала правовой департамент.
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