Байден сделал заявление на фоне слухов о досрочном уходе с поста президента

Байден пообещал продолжать работу на посту президента

22 июля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Байден отказался уходить в отставку Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден выразил решимость продолжать исполнять свои обязанности на посту главы государства, несмотря на решение не участвовать в предстоящих выборах на второй срок. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети. «Мы — Соединенные Штаты Америки, нет ничего невозможного, если мы работаем вместе. Мы должны помнить, кто мы. И я посвятил свое президентство доказательствам этого, и я продолжу делать это сегодня, завтра и каждый день, когда я с честью являюсь вашим президентом», — написал Байден на своей странице в соцсети Х. Это заявление он сделал на фоне слухов о том, что он досрочно уходит с поста президента. В своем заявлении Байден подчеркнул единство и решимость нации перед лицом вызовов, подтверждая свою приверженность служению стране до конца своего текущего срока. Ранее Байден объявил о выходе из президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис. Сам Байден поддержал ее. Дональд Трамп заявил, что ему будет легче победить Харрис. Как пишет Politico, нет никаких шансов, что Байден досрочно покинет пост президента США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден выразил решимость продолжать исполнять свои обязанности на посту главы государства, несмотря на решение не участвовать в предстоящих выборах на второй срок. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети. «Мы — Соединенные Штаты Америки, нет ничего невозможного, если мы работаем вместе. Мы должны помнить, кто мы. И я посвятил свое президентство доказательствам этого, и я продолжу делать это сегодня, завтра и каждый день, когда я с честью являюсь вашим президентом», — написал Байден на своей странице в соцсети Х. Это заявление он сделал на фоне слухов о том, что он досрочно уходит с поста президента. В своем заявлении Байден подчеркнул единство и решимость нации перед лицом вызовов, подтверждая свою приверженность служению стране до конца своего текущего срока. Ранее Байден объявил о выходе из президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис. Сам Байден поддержал ее. Дональд Трамп заявил, что ему будет легче победить Харрис. Как пишет Politico, нет никаких шансов, что Байден досрочно покинет пост президента США.