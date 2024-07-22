Председателя думы ХМАО Хохрякова наградили орденом Александра Невского

Бориса Хохрякова наградили за активную законотворческую деятельность
Владимир Путин подписал указ о награждении председателя думы ХМАО орденом Александра Невского. Указ об этом размещен на портале правовых актов.
«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Наградить Хохрякова Бориса Сергеевича — Председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написано в указе президента.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня». Светлана Никитина получила это звание за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
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