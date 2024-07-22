22 июля 2024

Председателя думы ХМАО Хохрякова наградили орденом Александра Невского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бориса Хохрякова наградили за активную законотворческую деятельность
Бориса Хохрякова наградили за активную законотворческую деятельность Фото:

Владимир Путин подписал указ о награждении председателя думы ХМАО орденом Александра Невского. Указ об этом размещен на портале правовых актов.

«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Наградить Хохрякова Бориса Сергеевича — Председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написано в указе президента.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня». Светлана Никитина получила это звание за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Путин подписал указ о награждении председателя думы ХМАО орденом Александра Невского. Указ об этом размещен на портале правовых актов. «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Наградить Хохрякова Бориса Сергеевича — Председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написано в указе президента. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня». Светлана Никитина получила это звание за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...