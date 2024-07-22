В ГД предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий

Депутаты Государственной Думы России предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам использование смартфонов и других записывающих устройств военнослужащими в зоне СВО. Информация об этом следует из законопроекта, опубликованного на сайте СОЗД — информационного ресурса Госдумы.
«Нарушение запрета… Иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют… Распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — говорится в документе. Речь идет об устройствах, которые позволяют передавать информацию с помощью интернета.
Подобное нарушение уже есть в перечне дисциплинарных проступков военных. По решению военного суда за него может быть назначен арест.
Директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников заявил в беседе с URA.RU, что военным в зоне СВО необходимо на законодательном уровне запретить использовать телефоны. По его словам, смартфоны прослушивают иностранные спецслужбы и отслеживают по ним пути перемещения солдат.
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