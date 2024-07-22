22 июля 2024

В ГД предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты предлагают ужесточить наказание за использование смартфонов на фронте
Депутаты предлагают ужесточить наказание за использование смартфонов на фронте Фото:

Депутаты Государственной Думы России предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам использование смартфонов и других записывающих устройств военнослужащими в зоне СВО. Информация об этом следует из законопроекта, опубликованного на сайте СОЗД — информационного ресурса Госдумы.

«Нарушение запрета… Иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют… Распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — говорится в документе. Речь идет об устройствах, которые позволяют передавать информацию с помощью интернета.

Подобное нарушение уже есть в перечне дисциплинарных проступков военных. По решению военного суда за него может быть назначен арест.

Директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников заявил в беседе с URA.RU, что военным в зоне СВО необходимо на законодательном уровне запретить использовать телефоны. По его словам, смартфоны прослушивают иностранные спецслужбы и отслеживают по ним пути перемещения солдат.

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Депутаты Государственной Думы России предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам использование смартфонов и других записывающих устройств военнослужащими в зоне СВО. Информация об этом следует из законопроекта, опубликованного на сайте СОЗД — информационного ресурса Госдумы. «Нарушение запрета… Иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют… Распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — говорится в документе. Речь идет об устройствах, которые позволяют передавать информацию с помощью интернета. Подобное нарушение уже есть в перечне дисциплинарных проступков военных. По решению военного суда за него может быть назначен арест. Директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников заявил в беседе с URA.RU, что военным в зоне СВО необходимо на законодательном уровне запретить использовать телефоны. По его словам, смартфоны прослушивают иностранные спецслужбы и отслеживают по ним пути перемещения солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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