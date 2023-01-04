Полковник Иванников призвал запретить пользоваться мобильными телефонами в зоне СВО

04 января 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Иностранные спецслужбы прослушивают мобильные телефоны российских военных, считает Олег Иванников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО на Украине российским военным необходимо на законодательном уровне запретить пользоваться мобильными телефонами. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников. «Я считаю, что любые мобильные телефоны необходимо военнослужащим запретить. Это касается не только подразделений, которые находятся в непосредственном соприкосновении с врагом, но и тех, которые размещены в глубоком тылу. Ведется прослушивание иностранными спецслужбами информации, она обрабатывается и иногда в негативном ключе поступает не только в СМИ, но и используется для различных вбросов, диверсий. Отслеживаются пути перемещения военнослужащих, техники, всего того, что связано с вооруженными силами. Ситуация крайне опасная. Этот вопрос необходимо решить на законодательном уровне», — подчеркнул Олег Иванников. Полковник запаса добавил, что наиболее безопасным вариантом для связи военнослужащих из зоны спецоперации на Украине с родственниками является почта. «Я считаю, что военнослужащие должны общаться с родственниками исключительно по разрешению руководства. Один из наиболее безопасных вариантов связи — использовать почту», — отметил Иванников. Ранее ВСУ нанесли удары из американских РСЗО HIMARS по пункту размещения российских военных в Макеевке (ДНР). В результате чего погибло 89 человек, в том числе замкомандира полка подполковник Бачурин. По мнению первого замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом мобильных телефонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зоне СВО на Украине российским военным необходимо на законодательном уровне запретить пользоваться мобильными телефонами. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников. «Я считаю, что любые мобильные телефоны необходимо военнослужащим запретить. Это касается не только подразделений, которые находятся в непосредственном соприкосновении с врагом, но и тех, которые размещены в глубоком тылу. Ведется прослушивание иностранными спецслужбами информации, она обрабатывается и иногда в негативном ключе поступает не только в СМИ, но и используется для различных вбросов, диверсий. Отслеживаются пути перемещения военнослужащих, техники, всего того, что связано с вооруженными силами. Ситуация крайне опасная. Этот вопрос необходимо решить на законодательном уровне», — подчеркнул Олег Иванников. Полковник запаса добавил, что наиболее безопасным вариантом для связи военнослужащих из зоны спецоперации на Украине с родственниками является почта. «Я считаю, что военнослужащие должны общаться с родственниками исключительно по разрешению руководства. Один из наиболее безопасных вариантов связи — использовать почту», — отметил Иванников. Ранее ВСУ нанесли удары из американских РСЗО HIMARS по пункту размещения российских военных в Макеевке (ДНР). В результате чего погибло 89 человек, в том числе замкомандира полка подполковник Бачурин. По мнению первого замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом мобильных телефонов.