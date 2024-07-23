В Госдуме предложили включить в маткапитал траты на школу

Слуцкий: ЛДПР предложила разрешить тратить маткапитал на подготовку к школе

23 июля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Собрать ребенка в школу — серьезный удар для бюджета семьи, считают в Госдуме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Использовать средства регионального материнского капитала на подготовку ребенка к школе предлагают в Госдуме. Средства могут быть направлены на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет. Об инициативе агентству URA.RU сообщил председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР предлагает включить в перечень возможных направлений распоряжения региональным маткапиталом подготовку ребенка к школе, включая покупку школьной формы, портфеля, канцелярских принадлежностей при достижении им возраста шести лет. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР в регионах», — рассказал Слуцкий агентству URA.RU. Собрать ребенка в школу — серьезный удар для бюджета семьи. Необходимо купить школьную форму, портфель и канцтовары, стоимость которых растет год от года. Дополнительно перед учебным годом школьные товары дорожают примерно до 30%. В статье расходов также оплата различных дополнительных занятий с репетиторами, курсов по отдельным предметам и другое, отмечают в партии. Сейчас каждый регион самостоятельно определяет, на какие цели родителям разрешено направить средства регионального материнского капитала. Это может быть покупка автомобиля, земельного участка, ремонт жилья. Возможность направить средства на покупку школьных товаров облегчит жизнь многим родителям, уверены представители партии. «Мы считаем, что меры господдержки должны упрощать жизнь российских семей и быстро реагировать на их запросы. Оперативные поправки, которые предлагает ЛДПР, позволят качественнее подготовиться к новому учебному году», — добавил Слуцкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Использовать средства регионального материнского капитала на подготовку ребенка к школе предлагают в Госдуме. Средства могут быть направлены на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет. Об инициативе агентству URA.RU сообщил председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР предлагает включить в перечень возможных направлений распоряжения региональным маткапиталом подготовку ребенка к школе, включая покупку школьной формы, портфеля, канцелярских принадлежностей при достижении им возраста шести лет. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР в регионах», — рассказал Слуцкий агентству URA.RU. Собрать ребенка в школу — серьезный удар для бюджета семьи. Необходимо купить школьную форму, портфель и канцтовары, стоимость которых растет год от года. Дополнительно перед учебным годом школьные товары дорожают примерно до 30%. В статье расходов также оплата различных дополнительных занятий с репетиторами, курсов по отдельным предметам и другое, отмечают в партии. Сейчас каждый регион самостоятельно определяет, на какие цели родителям разрешено направить средства регионального материнского капитала. Это может быть покупка автомобиля, земельного участка, ремонт жилья. Возможность направить средства на покупку школьных товаров облегчит жизнь многим родителям, уверены представители партии. «Мы считаем, что меры господдержки должны упрощать жизнь российских семей и быстро реагировать на их запросы. Оперативные поправки, которые предлагает ЛДПР, позволят качественнее подготовиться к новому учебному году», — добавил Слуцкий.