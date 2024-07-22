В туалете детского лагеря в Чебаркуле обнаружили видеокамеры

В туалете детского оздоровительного лагеря «Искорка» в Чебаркуле (Челябинская область) обнаружили несколько видеокамер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона, по данному факту были направлены обращения в надзорные ведомства.
«В туалете детского оздоровительного лагеря „Искорка“ в городе Чебаркуль были установлены видеокамеры. Подписи и согласие родителей на установлении системы видеонаблюдения руководством лагеря не запрашивались. Мы узнали об этом из обращения, которое получили от мамы одной из отдыхающих девочек», — сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона.
Директор лагеря объяснил, что камеры расположены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов. Это сделано для обеспечения безопасного пребывания детей в лагере. При этом просмотреть помещения кабинок с камер нельзя. Но ни дети, ни их родители не давали согласия на установку видеокамер.
Общественники направили в прокуратуру области запрос с просьбой разобраться в ситуации. Директору ДОЛ «Искорка» внесено представление об устранении нарушений в установленные законом сроки.
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