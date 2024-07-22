В туалете детского лагеря в Чебаркуле обнаружили видеокамеры

23 июля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Руководство лагеря должно исправить выявленные нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В туалете детского оздоровительного лагеря «Искорка» в Чебаркуле (Челябинская область) обнаружили несколько видеокамер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона, по данному факту были направлены обращения в надзорные ведомства. «В туалете детского оздоровительного лагеря „Искорка“ в городе Чебаркуль были установлены видеокамеры. Подписи и согласие родителей на установлении системы видеонаблюдения руководством лагеря не запрашивались. Мы узнали об этом из обращения, которое получили от мамы одной из отдыхающих девочек», — сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона. Директор лагеря объяснил, что камеры расположены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов. Это сделано для обеспечения безопасного пребывания детей в лагере. При этом просмотреть помещения кабинок с камер нельзя. Но ни дети, ни их родители не давали согласия на установку видеокамер. Общественники направили в прокуратуру области запрос с просьбой разобраться в ситуации. Директору ДОЛ «Искорка» внесено представление об устранении нарушений в установленные законом сроки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В туалете детского оздоровительного лагеря «Искорка» в Чебаркуле (Челябинская область) обнаружили несколько видеокамер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона, по данному факту были направлены обращения в надзорные ведомства. «В туалете детского оздоровительного лагеря „Искорка“ в городе Чебаркуль были установлены видеокамеры. Подписи и согласие родителей на установлении системы видеонаблюдения руководством лагеря не запрашивались. Мы узнали об этом из обращения, которое получили от мамы одной из отдыхающих девочек», — сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона. Директор лагеря объяснил, что камеры расположены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов. Это сделано для обеспечения безопасного пребывания детей в лагере. При этом просмотреть помещения кабинок с камер нельзя. Но ни дети, ни их родители не давали согласия на установку видеокамер. Общественники направили в прокуратуру области запрос с просьбой разобраться в ситуации. Директору ДОЛ «Искорка» внесено представление об устранении нарушений в установленные законом сроки.