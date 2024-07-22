22 июля 2024

В туалете детского лагеря в Чебаркуле обнаружили видеокамеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство лагеря должно исправить выявленные нарушения Фото:

В туалете детского оздоровительного лагеря «Искорка» в Чебаркуле (Челябинская область) обнаружили несколько видеокамер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона, по данному факту были направлены обращения в надзорные ведомства.

«В туалете детского оздоровительного лагеря „Искорка“ в городе Чебаркуль были установлены видеокамеры. Подписи и согласие родителей на установлении системы видеонаблюдения руководством лагеря не запрашивались. Мы узнали об этом из обращения, которое получили от мамы одной из отдыхающих девочек», — сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона.

Директор лагеря объяснил, что камеры расположены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов. Это сделано для обеспечения безопасного пребывания детей в лагере. При этом просмотреть помещения кабинок с камер нельзя. Но ни дети, ни их родители не давали согласия на установку видеокамер.

Общественники направили в прокуратуру области запрос с просьбой разобраться в ситуации. Директору ДОЛ «Искорка» внесено представление об устранении нарушений в установленные законом сроки.

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В туалете детского оздоровительного лагеря «Искорка» в Чебаркуле (Челябинская область) обнаружили несколько видеокамер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона, по данному факту были направлены обращения в надзорные ведомства. «В туалете детского оздоровительного лагеря „Искорка“ в городе Чебаркуль были установлены видеокамеры. Подписи и согласие родителей на установлении системы видеонаблюдения руководством лагеря не запрашивались. Мы узнали об этом из обращения, которое получили от мамы одной из отдыхающих девочек», — сообщили URA.RU в пресс-службе общественной палаты региона. Директор лагеря объяснил, что камеры расположены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов. Это сделано для обеспечения безопасного пребывания детей в лагере. При этом просмотреть помещения кабинок с камер нельзя. Но ни дети, ни их родители не давали согласия на установку видеокамер. Общественники направили в прокуратуру области запрос с просьбой разобраться в ситуации. Директору ДОЛ «Искорка» внесено представление об устранении нарушений в установленные законом сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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