22 июля 2024

В Челябинске продали с торгов здание обанкроченной «Роспечати»

© Служба новостей «URA.RU»
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Имущественный комплекс "Роспечати" куплен за 158 миллионов рублей
Имущественный комплекс "Роспечати" куплен за 158 миллионов рублей Фото:

В Челябинске 22 июля состоялся конкурс по продаже активов АО «Роспечать» на улице Худякова, 10, признанного банкротом. Об этом сообщается в итоговом протоколе.

«Торги признаны несостоявшимися. Подана одна заявка. Единственный участник торгов — компания „Строймаг“. Договор будет заключен с единственным участником торгов — магнитогорской компанией „Строймаг“, руководит которой Владимир Лакницкий», — сообщается в протоколе.

На торги было выставлено здание площадью 5 755,2 квадратных метра на улице Худякова, 10; пристрои к нему и земельный участок площадью 5 908 квадратных метров, а также сооружения и оборудование, расположенные на нем. Имущественный комплекс куплен по начальной цене лота, за 158 миллионов 504 тысячи 264 рубля.

Договор будет заключен с компанией «Строймаг» — единственным участником торгов. Компанией владеет Владимир Лакницкий — отец бизнесмена Олега Лакницкого, основного совладельца треста «Магнитострой».

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В Челябинске 22 июля состоялся конкурс по продаже активов АО «Роспечать» на улице Худякова, 10, признанного банкротом. Об этом сообщается в итоговом протоколе. «Торги признаны несостоявшимися. Подана одна заявка. Единственный участник торгов — компания „Строймаг“. Договор будет заключен с единственным участником торгов — магнитогорской компанией „Строймаг“, руководит которой Владимир Лакницкий», — сообщается в протоколе. На торги было выставлено здание площадью 5 755,2 квадратных метра на улице Худякова, 10; пристрои к нему и земельный участок площадью 5 908 квадратных метров, а также сооружения и оборудование, расположенные на нем. Имущественный комплекс куплен по начальной цене лота, за 158 миллионов 504 тысячи 264 рубля. Договор будет заключен с компанией «Строймаг» — единственным участником торгов. Компанией владеет Владимир Лакницкий — отец бизнесмена Олега Лакницкого, основного совладельца треста «Магнитострой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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