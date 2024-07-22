В Челябинске продали с торгов здание обанкроченной «Роспечати»

В Челябинске 22 июля состоялся конкурс по продаже активов АО «Роспечать» на улице Худякова, 10, признанного банкротом. Об этом сообщается в итоговом протоколе.
«Торги признаны несостоявшимися. Подана одна заявка. Единственный участник торгов — компания „Строймаг“. Договор будет заключен с единственным участником торгов — магнитогорской компанией „Строймаг“, руководит которой Владимир Лакницкий», — сообщается в протоколе.
На торги было выставлено здание площадью 5 755,2 квадратных метра на улице Худякова, 10; пристрои к нему и земельный участок площадью 5 908 квадратных метров, а также сооружения и оборудование, расположенные на нем. Имущественный комплекс куплен по начальной цене лота, за 158 миллионов 504 тысячи 264 рубля.
Договор будет заключен с компанией «Строймаг» — единственным участником торгов. Компанией владеет Владимир Лакницкий — отец бизнесмена Олега Лакницкого, основного совладельца треста «Магнитострой».
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