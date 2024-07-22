Общество Челябинские таможенники не пустили через границу 38 тонн арбузов и дынь 23 июля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Продукцию пытались ввезти в область с нарушениями Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинские таможенники не пустили через границу 38 тонн арбузов и дынь, которые пытались ввести из Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, поставку посчитали фиктивной из-за несуществующего получателя. «Согласно товаросопроводительным документам, плоды бахчевых культур следовали в Челябинск и Екатеринбург для реализации. Таможенники обнаружили, что арбузы и дыни следовали в адрес несуществующего получателя, поэтому признали поставку фиктивной и вернули большегрузы на территорию Республики Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам заместителя начальника таможни Станислава Васева, за текущий год таможенники выявили более 20 фур с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров. В основном в эту категорию товаров вошла плодоовощная продукция. «Общий вес товаров составил свыше 300 тонн. В основном это плодоовощная продукция, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров», — добавил Васев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинские таможенники не пустили через границу 38 тонн арбузов и дынь, которые пытались ввести из Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, поставку посчитали фиктивной из-за несуществующего получателя. «Согласно товаросопроводительным документам, плоды бахчевых культур следовали в Челябинск и Екатеринбург для реализации. Таможенники обнаружили, что арбузы и дыни следовали в адрес несуществующего получателя, поэтому признали поставку фиктивной и вернули большегрузы на территорию Республики Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам заместителя начальника таможни Станислава Васева, за текущий год таможенники выявили более 20 фур с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров. В основном в эту категорию товаров вошла плодоовощная продукция. «Общий вес товаров составил свыше 300 тонн. В основном это плодоовощная продукция, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров», — добавил Васев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям