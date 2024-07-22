Челябинские таможенники не пустили через границу 38 тонн арбузов и дынь, которые пытались ввести из Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, поставку посчитали фиктивной из-за несуществующего получателя.
«Согласно товаросопроводительным документам, плоды бахчевых культур следовали в Челябинск и Екатеринбург для реализации. Таможенники обнаружили, что арбузы и дыни следовали в адрес несуществующего получателя, поэтому признали поставку фиктивной и вернули большегрузы на территорию Республики Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
По словам заместителя начальника таможни Станислава Васева, за текущий год таможенники выявили более 20 фур с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров. В основном в эту категорию товаров вошла плодоовощная продукция.
«Общий вес товаров составил свыше 300 тонн. В основном это плодоовощная продукция, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров», — добавил Васев.
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