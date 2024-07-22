22 июля 2024

Полиция нашла заключенного, который сбежал из колонии в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ХМАО задержала беглого заключенного из ХМАО
Полиция ХМАО задержала беглого заключенного из ХМАО Фото:

Полиция задержала заключенного, который совершил побег из колонии в Нижневартовске (ХМАО). Агентству URA.RU подтвердили эту информацию в УМВД по ХМАО.

«Сбежавший заключенный задержан. Он отправлен по этапу в Нижневартовск», — сообщили в окружном управлении МВД.

Инсайдер URA.RU из силовых структур поделился, что сбежавшего из колонии мужчину обнаружили на съемной квартире, ключи от которой были только у его сожительницы. Полиция выяснила, что женщина периодически посещает один и тот же адрес, проверила квартиру и обнаружила беглеца. 

Беглый заключенный — безработный житель Радужного (ХМАО) 1994 года рождения. Он отбывал срок за повторное управление автомобилем без прав в состоянии опьянения. Впервые был судим в 2022 году и получил условный срок. В 2024 году его дважды привлекали к административной ответственности за побои и употребление наркотиков. Он принял запрещенные вещества и вновь сел за руль без разрешающих документов, за что был наказан. 

В начале июня суд назначил ему год заключения с отбыванием в колонии-поселении. 7 июня заключенный сам прибыл в колонию, а 3 июля сбежал во время хозяйственных работ. По информации от источника агентства, мужчину ожидает дополнительное наказание, а колонию — служебная проверка.

 Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из колонии-поселения сбежал один из осужденных. Его отсутствие обнаружили во время плановой проверки. 

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Полиция задержала заключенного, который совершил побег из колонии в Нижневартовске (ХМАО). Агентству URA.RU подтвердили эту информацию в УМВД по ХМАО. «Сбежавший заключенный задержан. Он отправлен по этапу в Нижневартовск», — сообщили в окружном управлении МВД. Инсайдер URA.RU из силовых структур поделился, что сбежавшего из колонии мужчину обнаружили на съемной квартире, ключи от которой были только у его сожительницы. Полиция выяснила, что женщина периодически посещает один и тот же адрес, проверила квартиру и обнаружила беглеца.  Беглый заключенный — безработный житель Радужного (ХМАО) 1994 года рождения. Он отбывал срок за повторное управление автомобилем без прав в состоянии опьянения. Впервые был судим в 2022 году и получил условный срок. В 2024 году его дважды привлекали к административной ответственности за побои и употребление наркотиков. Он принял запрещенные вещества и вновь сел за руль без разрешающих документов, за что был наказан.  В начале июня суд назначил ему год заключения с отбыванием в колонии-поселении. 7 июня заключенный сам прибыл в колонию, а 3 июля сбежал во время хозяйственных работ. По информации от источника агентства, мужчину ожидает дополнительное наказание, а колонию — служебная проверка.  Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из колонии-поселения сбежал один из осужденных. Его отсутствие обнаружили во время плановой проверки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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