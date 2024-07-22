Полиция нашла заключенного, который сбежал из колонии в ХМАО

Полиция задержала заключенного, который совершил побег из колонии в Нижневартовске (ХМАО). Агентству URA.RU подтвердили эту информацию в УМВД по ХМАО.
«Сбежавший заключенный задержан. Он отправлен по этапу в Нижневартовск», — сообщили в окружном управлении МВД.
Инсайдер URA.RU из силовых структур поделился, что сбежавшего из колонии мужчину обнаружили на съемной квартире, ключи от которой были только у его сожительницы. Полиция выяснила, что женщина периодически посещает один и тот же адрес, проверила квартиру и обнаружила беглеца.
Беглый заключенный — безработный житель Радужного (ХМАО) 1994 года рождения. Он отбывал срок за повторное управление автомобилем без прав в состоянии опьянения. Впервые был судим в 2022 году и получил условный срок. В 2024 году его дважды привлекали к административной ответственности за побои и употребление наркотиков. Он принял запрещенные вещества и вновь сел за руль без разрешающих документов, за что был наказан.
В начале июня суд назначил ему год заключения с отбыванием в колонии-поселении. 7 июня заключенный сам прибыл в колонию, а 3 июля сбежал во время хозяйственных работ. По информации от источника агентства, мужчину ожидает дополнительное наказание, а колонию — служебная проверка.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из колонии-поселения сбежал один из осужденных. Его отсутствие обнаружили во время плановой проверки.
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