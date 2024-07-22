В Екатеринбурге судебные приставы закрыли на 30 суток службу доставки суши и роллов «Красный дракон», где была обнаружена кишечная палочка. Роспотребнадзор зафиксировал и другие санитарные нарушения, которые являются угрозой для конечного потребителя, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
«Проведены лабораторные исследования пищевой продукции: „Ролл Филадельфия 3/4“ не соответствует требованиям, „Ролл Витаминка“ и „Ролл Креветка в кляре“ найдены бактерии группы кишечной палочки», — следует из сообщения. Заведение по адресу ул. Николая Островского 2/2 опечатано.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали дефекты в зоне мойки, ненадлежащее состояние уборочного инвентаря, холодильники и морозильники без термометров, нарушение хранения продукции, бактерии на столах и ножах. Также повара при готовке блюда не использовали перчатки.
Ранее екатеринбуржцы массово отравились в магазинах «Жизньмарта». Владелец сети Иван Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Однако позже заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Позже стало известно, что компенсацию получат 12 человек, отравление которых подтвердили в РПН. Приставы закрыли больше 10 поставщиков франшизы. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!