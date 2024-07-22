22 июля 2024

В Екатеринбурге закрыли доставку роллов, там нашли кишечную палочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бактерии обнаружили специалисты Роспотребнадзора
Бактерии обнаружили специалисты Роспотребнадзора Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы закрыли на 30 суток службу доставки суши и роллов «Красный дракон», где была обнаружена кишечная палочка. Роспотребнадзор зафиксировал и другие санитарные нарушения, которые являются угрозой для конечного потребителя, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«Проведены лабораторные исследования пищевой продукции: „Ролл Филадельфия 3/4“ не соответствует требованиям, „Ролл Витаминка“ и „Ролл Креветка в кляре“ найдены бактерии группы кишечной палочки», — следует из сообщения. Заведение по адресу ул. Николая Островского 2/2 опечатано.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали дефекты в зоне мойки, ненадлежащее состояние уборочного инвентаря, холодильники и морозильники без термометров, нарушение хранения продукции, бактерии на столах и ножах. Также повара при готовке блюда не использовали перчатки.

Ранее екатеринбуржцы массово отравились в магазинах «Жизньмарта». Владелец сети Иван Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Однако позже заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Позже стало известно, что компенсацию получат 12 человек, отравление которых подтвердили в РПН. Приставы закрыли больше 10 поставщиков франшизы. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Заведение закрыли на месяц
Заведение закрыли на месяц
Фото:

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В Екатеринбурге судебные приставы закрыли на 30 суток службу доставки суши и роллов «Красный дракон», где была обнаружена кишечная палочка. Роспотребнадзор зафиксировал и другие санитарные нарушения, которые являются угрозой для конечного потребителя, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. « Проведены лабораторные исследования пищевой продукции: „Ролл Филадельфия 3/4“ не соответствует требованиям, „Ролл Витаминка“ и „Ролл Креветка в кляре“ найдены бактерии группы кишечной палочки», — следует из сообщения. Заведение по адресу ул. Николая Островского 2/2 опечатано. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали дефекты в зоне мойки, ненадлежащее состояние уборочного инвентаря, холодильники и морозильники без термометров, нарушение хранения продукции, бактерии на столах и ножах. Также повара при готовке блюда не использовали перчатки. Ранее екатеринбуржцы массово отравились в магазинах «Жизньмарта». Владелец сети Иван Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Однако позже заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Позже стало известно, что компенсацию получат 12 человек, отравление которых подтвердили в РПН. Приставы закрыли больше 10 поставщиков франшизы. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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