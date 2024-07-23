Количество пострадавших от клещей свердловчан выросло на четверть

23 июля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

За последние две недели клещи укусили 1,6 тысячи человек Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU В Свердловской области Роспотребнадзор зафиксировал 26,2 тысячи пострадавших от укусов клещей, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Уже 26,2 тыс. свердловчан пострадали от присасывания клещей. Это на 17,5% ниже среднемноголетнего уровня и на 24% выше аналогичного периода прошлого года», — следует из сообщения. В лабораториях исследовано 17,3 тысячи особей, в 43,7% из которых обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. С подозрением на энцефалит в стационары госпитализировано 157 человек, подтвержден вирус только у 48 человек. А с подозрением на боррелиоз доставлены в медучреждения 384 свердловчан (подтвержден у 97 человек). Две недели назад на Среднем Урале фиксировали 24,6 тысячи клещевых укусов. Тогда этот показатель на 19% превышал прошлогодние показатели и на 20% был ниже среднего уровня за последние несколько лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области Роспотребнадзор зафиксировал 26,2 тысячи пострадавших от укусов клещей, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Уже 26,2 тыс. свердловчан пострадали от присасывания клещей. Это на 17,5% ниже среднемноголетнего уровня и на 24% выше аналогичного периода прошлого года», — следует из сообщения. В лабораториях исследовано 17,3 тысячи особей, в 43,7% из которых обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. С подозрением на энцефалит в стационары госпитализировано 157 человек, подтвержден вирус только у 48 человек. А с подозрением на боррелиоз доставлены в медучреждения 384 свердловчан (подтвержден у 97 человек). Две недели назад на Среднем Урале фиксировали 24,6 тысячи клещевых укусов. Тогда этот показатель на 19% превышал прошлогодние показатели и на 20% был ниже среднего уровня за последние несколько лет.