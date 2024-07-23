Количество пострадавших от клещей свердловчан выросло на четверть

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
За последние две недели клещи укусили 1,6 тысячи человек Фото:

В Свердловской области Роспотребнадзор зафиксировал 26,2 тысячи пострадавших от укусов клещей, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Уже 26,2 тыс. свердловчан пострадали от присасывания клещей. Это на 17,5% ниже среднемноголетнего уровня и на 24% выше аналогичного периода прошлого года», — следует из сообщения. В лабораториях исследовано 17,3 тысячи особей, в 43,7% из которых обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

С подозрением на энцефалит в стационары госпитализировано 157 человек, подтвержден вирус только у 48 человек. А с подозрением на боррелиоз доставлены в медучреждения 384 свердловчан (подтвержден у 97 человек).

Две недели назад на Среднем Урале фиксировали 24,6 тысячи клещевых укусов. Тогда этот показатель на 19% превышал прошлогодние показатели и на 20% был ниже среднего уровня за последние несколько лет.

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В Свердловской области Роспотребнадзор зафиксировал 26,2 тысячи пострадавших от укусов клещей, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Уже 26,2 тыс. свердловчан пострадали от присасывания клещей. Это на 17,5% ниже среднемноголетнего уровня и на 24% выше аналогичного периода прошлого года», — следует из сообщения. В лабораториях исследовано 17,3 тысячи особей, в 43,7% из которых обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. С подозрением на энцефалит в стационары госпитализировано 157 человек, подтвержден вирус только у 48 человек. А с подозрением на боррелиоз доставлены в медучреждения 384 свердловчан (подтвержден у 97 человек). Две недели назад на Среднем Урале фиксировали 24,6 тысячи клещевых укусов. Тогда этот показатель на 19% превышал прошлогодние показатели и на 20% был ниже среднего уровня за последние несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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