Количество пострадавших от клещей свердловчан выросло на четверть

В Свердловской области Роспотребнадзор зафиксировал 26,2 тысячи пострадавших от укусов клещей, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Уже 26,2 тыс. свердловчан пострадали от присасывания клещей. Это на 17,5% ниже среднемноголетнего уровня и на 24% выше аналогичного периода прошлого года», — следует из сообщения. В лабораториях исследовано 17,3 тысячи особей, в 43,7% из которых обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
С подозрением на энцефалит в стационары госпитализировано 157 человек, подтвержден вирус только у 48 человек. А с подозрением на боррелиоз доставлены в медучреждения 384 свердловчан (подтвержден у 97 человек).
Две недели назад на Среднем Урале фиксировали 24,6 тысячи клещевых укусов. Тогда этот показатель на 19% превышал прошлогодние показатели и на 20% был ниже среднего уровня за последние несколько лет.
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