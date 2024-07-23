Политика Песков: Россия будет способствовать встрече Асада и Эрдогана в Москве 23 июля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Россия будет способствовать встрече главы Турции Реджепа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада в Москве. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это важный вопрос, который стоит на повестке дня. «Способствование организации подобных контактов на повестке дня. Многие страны и, конечно же, Россия как страна, играющая в регине значительную родь, заинтересована в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это важно не только в контексте урегулирования сирийского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия будет способствовать встрече главы Турции Реджепа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада в Москве. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это важный вопрос, который стоит на повестке дня. «Способствование организации подобных контактов на повестке дня. Многие страны и, конечно же, Россия как страна, играющая в регине значительную родь, заинтересована в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это важно не только в контексте урегулирования сирийского конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям