ЛДПР предложила вручать вознаграждения за доносы на мигрантов

В Российской Федерации предложили платить по 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Каргинов.
«Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах», — написал Каргинов в своем telegram-канале. От также отметил, что соответствующее обращение отправил министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву.
По его словам, такая инициатива поможет в борьбе с нелегальными мигрантами, которые могут быть опасны для общества. Благодаря совместным силам граждан и правоохранительных органов удастся создать надежный барьер против незаконного потока мигрантов, отметил депутат.
Ранее стало известно, что в настоящее время Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией в России. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.