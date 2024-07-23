ЛДПР предложила вручать вознаграждения за доносы на мигрантов

Депутат Каргинов: вознаграждение за донос на мигрантов составит 100 тысяч рублей
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
Госдума предложила поощрять жителей за донос на мигрантов на сумму 100 тысяч рублей, сообщил депутат Сергей Каргинов Фото:

В Российской Федерации предложили платить по 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Каргинов.

«Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах», — написал Каргинов в своем telegram-канале. От также отметил, что соответствующее обращение отправил министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву.

По его словам, такая инициатива поможет в борьбе с нелегальными мигрантами, которые могут быть опасны для общества. Благодаря совместным силам граждан и правоохранительных органов удастся создать надежный барьер против незаконного потока мигрантов, отметил депутат.

Ранее стало известно, что в настоящее время Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией в России. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка, передает 360.ru.

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В Российской Федерации предложили платить по 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Каргинов. «Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах», — написал Каргинов в своем telegram-канале. От также отметил, что соответствующее обращение отправил министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву. По его словам, такая инициатива поможет в борьбе с нелегальными мигрантами, которые могут быть опасны для общества. Благодаря совместным силам граждан и правоохранительных органов удастся создать надежный барьер против незаконного потока мигрантов, отметил депутат. Ранее стало известно, что в настоящее время Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией в России. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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