Свердловская полиция наградила волонтеров, нашедших тюменских детей в лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, полиция, капитан полиции
На мероприятии присутствовали статусные силовики Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Руководство свердловской полиции наградило волонтеров, участвовавших в поисках Вики и Гриши Крепп, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Мероприятие прошло в полицейском главке, где было двухдневная коллегия по итогам работы гарнизона за полгода. Почетными гостями стали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Уральского юридического института Павел Капустюк и руководитель транспортной полиции области Александр Востриков.

«Находившимся в зале был продемонстрирован фильм пресс-службы полицейского главка под названием „Найдены. Живы“ об успешной июньской широкомасштабной операции по поиску двух заблудившихся в лесу около Байкалово детей. Все, кто оказывал тогда содействие органам внутренних дел, были поименно названы. Им вручены благодарности от начальника регионального ГУ МВД. В числе награжденных: глава Слободо-Туринского района Валерий Бедулев, представители поисковых отрядов „Прорыв“, „ЛизаАлерт“ и „Град 74“ Наталия и Николай Волковы, Евгений Зиганшин, Сергей Клецин, Мария Кондратенко, Наталья Янсон, Анна Князева, Сергей Никитин, а также волонтеры ЧОП „РМК- безопасность“ Данис Закирьянов, Виктор Крылов, Евгений Садритдинов, Владимир Сусол, Игорь Греков и Вадим Хасанов», — рассказал Горелых.

После этого в главке подвели итоги работы за полгода. Число изнасилований сократилось на 21,9%, грабежей на 20,8%, краж на 20,5% (квартирных — 32,5% и авто — 48%). На 28,5% снижено количество уличных преступлений и на 32,7% — в общественных местах.

Расследовано более 13 тысяч преступлений. Раскрываемость грабежей — 95%, убийств и изнасилований — 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 98,4%. Установлено 10 483 подозреваемых, из них 1807 — женщины, 78 — безработные.

«Подводя общий итог работы органов внутренних дел Свердловской области за первое полугодие, на коллегии отметили, что несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, поставленные задачи в целом выполнены. Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков обозначил приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на второе полугодие, а подразделениям, имеющим недостатки в работе, установил конкретные сроки по их устранению», — резюмировал Горелых.

Как ранее писало URA.RU, Вика и Гриша Крепп пропали в лесу 4 июня у деревни в Слободо-Туринском районе. Они родом из Тюменской области. На поиски бросились волонтеры, поисковики, полиция, МЧС и другие службы. Мальчика и девочку нашли живыми 8 июня.

Евгений Куйвашев, Александр Мешков, Александр Востриков, Павел Капустюк
Евгений Куйвашев, Александр Мешков, Александр Востриков, Павел Капустюк
Фото:
Фото:
Петр Кривегин (первый слева), Александр Воронежский, Сергей Ремезков, Владимир Миронов
Петр Кривегин (первый слева), Александр Воронежский, Сергей Ремезков, Владимир Миронов
Фото:
Александр Мешков (справа)
Александр Мешков (справа)
Фото:

Фото:
Шеф екатеринбургского УМВД Максим Метелица (на переднем плане справа)
Шеф екатеринбургского УМВД Максим Метелица (на переднем плане справа)
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство свердловской полиции наградило волонтеров, участвовавших в поисках Вики и Гриши Крепп, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Мероприятие прошло в полицейском главке, где было двухдневная коллегия по итогам работы гарнизона за полгода. Почетными гостями стали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Уральского юридического института Павел Капустюк и руководитель транспортной полиции области Александр Востриков. «Находившимся в зале был продемонстрирован фильм пресс-службы полицейского главка под названием „Найдены. Живы“ об успешной июньской широкомасштабной операции по поиску двух заблудившихся в лесу около Байкалово детей. Все, кто оказывал тогда содействие органам внутренних дел, были поименно названы. Им вручены благодарности от начальника регионального ГУ МВД. В числе награжденных: глава Слободо-Туринского района Валерий Бедулев, представители поисковых отрядов „Прорыв“, „ЛизаАлерт“ и „Град 74“ Наталия и Николай Волковы, Евгений Зиганшин, Сергей Клецин, Мария Кондратенко, Наталья Янсон, Анна Князева, Сергей Никитин, а также волонтеры ЧОП „РМК- безопасность“ Данис Закирьянов, Виктор Крылов, Евгений Садритдинов, Владимир Сусол, Игорь Греков и Вадим Хасанов», — рассказал Горелых. После этого в главке подвели итоги работы за полгода. Число изнасилований сократилось на 21,9%, грабежей на 20,8%, краж на 20,5% (квартирных — 32,5% и авто — 48%). На 28,5% снижено количество уличных преступлений и на 32,7% — в общественных местах. Расследовано более 13 тысяч преступлений. Раскрываемость грабежей — 95%, убийств и изнасилований — 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 98,4%. Установлено 10 483 подозреваемых, из них 1807 — женщины, 78 — безработные. «Подводя общий итог работы органов внутренних дел Свердловской области за первое полугодие, на коллегии отметили, что несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, поставленные задачи в целом выполнены. Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков обозначил приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на второе полугодие, а подразделениям, имеющим недостатки в работе, установил конкретные сроки по их устранению», — резюмировал Горелых. Как ранее писало URA.RU, Вика и Гриша Крепп пропали в лесу 4 июня у деревни в Слободо-Туринском районе. Они родом из Тюменской области. На поиски бросились волонтеры, поисковики, полиция, МЧС и другие службы. Мальчика и девочку нашли живыми 8 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...