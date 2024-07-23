Свердловская полиция наградила волонтеров, нашедших тюменских детей в лесу. Фото

23 июля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

На мероприятии присутствовали статусные силовики Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Руководство свердловской полиции наградило волонтеров, участвовавших в поисках Вики и Гриши Крепп, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Мероприятие прошло в полицейском главке, где было двухдневная коллегия по итогам работы гарнизона за полгода. Почетными гостями стали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Уральского юридического института Павел Капустюк и руководитель транспортной полиции области Александр Востриков. «Находившимся в зале был продемонстрирован фильм пресс-службы полицейского главка под названием „Найдены. Живы“ об успешной июньской широкомасштабной операции по поиску двух заблудившихся в лесу около Байкалово детей. Все, кто оказывал тогда содействие органам внутренних дел, были поименно названы. Им вручены благодарности от начальника регионального ГУ МВД. В числе награжденных: глава Слободо-Туринского района Валерий Бедулев, представители поисковых отрядов „Прорыв“, „ЛизаАлерт“ и „Град 74“ Наталия и Николай Волковы, Евгений Зиганшин, Сергей Клецин, Мария Кондратенко, Наталья Янсон, Анна Князева, Сергей Никитин, а также волонтеры ЧОП „РМК- безопасность“ Данис Закирьянов, Виктор Крылов, Евгений Садритдинов, Владимир Сусол, Игорь Греков и Вадим Хасанов», — рассказал Горелых. После этого в главке подвели итоги работы за полгода. Число изнасилований сократилось на 21,9%, грабежей на 20,8%, краж на 20,5% (квартирных — 32,5% и авто — 48%). На 28,5% снижено количество уличных преступлений и на 32,7% — в общественных местах. Расследовано более 13 тысяч преступлений. Раскрываемость грабежей — 95%, убийств и изнасилований — 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 98,4%. Установлено 10 483 подозреваемых, из них 1807 — женщины, 78 — безработные. «Подводя общий итог работы органов внутренних дел Свердловской области за первое полугодие, на коллегии отметили, что несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, поставленные задачи в целом выполнены. Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков обозначил приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на второе полугодие, а подразделениям, имеющим недостатки в работе, установил конкретные сроки по их устранению», — резюмировал Горелых. Как ранее писало URA.RU, Вика и Гриша Крепп пропали в лесу 4 июня у деревни в Слободо-Туринском районе. Они родом из Тюменской области. На поиски бросились волонтеры, поисковики, полиция, МЧС и другие службы. Мальчика и девочку нашли живыми 8 июня. Евгений Куйвашев, Александр Мешков, Александр Востриков, Павел Капустюк Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Петр Кривегин (первый слева), Александр Воронежский, Сергей Ремезков, Владимир Миронов Фото: предоставлено Валерием Горелых Александр Мешков (справа) Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Шеф екатеринбургского УМВД Максим Метелица (на переднем плане справа) Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство свердловской полиции наградило волонтеров, участвовавших в поисках Вики и Гриши Крепп, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Мероприятие прошло в полицейском главке, где было двухдневная коллегия по итогам работы гарнизона за полгода. Почетными гостями стали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Уральского юридического института Павел Капустюк и руководитель транспортной полиции области Александр Востриков. «Находившимся в зале был продемонстрирован фильм пресс-службы полицейского главка под названием „Найдены. Живы“ об успешной июньской широкомасштабной операции по поиску двух заблудившихся в лесу около Байкалово детей. Все, кто оказывал тогда содействие органам внутренних дел, были поименно названы. Им вручены благодарности от начальника регионального ГУ МВД. В числе награжденных: глава Слободо-Туринского района Валерий Бедулев, представители поисковых отрядов „Прорыв“, „ЛизаАлерт“ и „Град 74“ Наталия и Николай Волковы, Евгений Зиганшин, Сергей Клецин, Мария Кондратенко, Наталья Янсон, Анна Князева, Сергей Никитин, а также волонтеры ЧОП „РМК- безопасность“ Данис Закирьянов, Виктор Крылов, Евгений Садритдинов, Владимир Сусол, Игорь Греков и Вадим Хасанов», — рассказал Горелых. После этого в главке подвели итоги работы за полгода. Число изнасилований сократилось на 21,9%, грабежей на 20,8%, краж на 20,5% (квартирных — 32,5% и авто — 48%). На 28,5% снижено количество уличных преступлений и на 32,7% — в общественных местах. Расследовано более 13 тысяч преступлений. Раскрываемость грабежей — 95%, убийств и изнасилований — 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 98,4%. Установлено 10 483 подозреваемых, из них 1807 — женщины, 78 — безработные. «Подводя общий итог работы органов внутренних дел Свердловской области за первое полугодие, на коллегии отметили, что несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, поставленные задачи в целом выполнены. Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков обозначил приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на второе полугодие, а подразделениям, имеющим недостатки в работе, установил конкретные сроки по их устранению», — резюмировал Горелых. Как ранее писало URA.RU, Вика и Гриша Крепп пропали в лесу 4 июня у деревни в Слободо-Туринском районе. Они родом из Тюменской области. На поиски бросились волонтеры, поисковики, полиция, МЧС и другие службы. Мальчика и девочку нашли живыми 8 июня.