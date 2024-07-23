Mash: силовики приехали в связанный с экс-замминистра обороны Иванова парк «Патриот»

Mash: в парке «Патриот» ведутся следственные действия
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В парк «Патриот», строительство которого курировал бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Об этом сообщает telegram-канал Mash, предполагая, что работы могут быть связаны с делом Иванова. Его обвиняют во взяточничестве.

«Следственные действия прямо сейчас проходят в парке «Патриот», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что на месте находится несколько автомобилей с силовиками. По информации канала, мероприятия могут быть связаны с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова, так как именно он курировал строительство этого парка.

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В парк «Патриот», строительство которого курировал бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Об этом сообщает telegram-канал Mash, предполагая, что работы могут быть связаны с делом Иванова. Его обвиняют во взяточничестве. «Следственные действия прямо сейчас проходят в парке «Патриот», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что на месте находится несколько автомобилей с силовиками. По информации канала, мероприятия могут быть связаны с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова, так как именно он курировал строительство этого парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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