Происшествия Mash: силовики приехали в связанный с экс-замминистра обороны Иванова парк «Патриот» Mash: в парке «Патриот» ведутся следственные действия 23 июля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В парк «Патриот», строительство которого курировал бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Об этом сообщает telegram-канал Mash, предполагая, что работы могут быть связаны с делом Иванова. Его обвиняют во взяточничестве. «Следственные действия прямо сейчас проходят в парке «Патриот», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что на месте находится несколько автомобилей с силовиками. По информации канала, мероприятия могут быть связаны с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова, так как именно он курировал строительство этого парка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В парк «Патриот», строительство которого курировал бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Об этом сообщает telegram-канал Mash, предполагая, что работы могут быть связаны с делом Иванова. Его обвиняют во взяточничестве. «Следственные действия прямо сейчас проходят в парке «Патриот», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что на месте находится несколько автомобилей с силовиками. По информации канала, мероприятия могут быть связаны с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова, так как именно он курировал строительство этого парка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям