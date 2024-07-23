В Перми Театр кукол ставит «Илиаду» Гомера на основе вселенной Пелевина из романа Transhumanism Inc

В Перми театр кукол готовит премьеру для подростков. Спектакль «Илиада v. 2.0» (12+) ставится по мотивам древнегреческой поэмы Гомера, но вдохновлена вселенной произведений Виктора Пелевина, рассказали в театре.
«Инсценировку по мотивам текста Гомера, вдохновленную вселенной Виктора Пелевина «Transhumanism Inc», создал Сергей Плотов. Режиссер Дмитрий Вихрецкий в спектакле переосмысляет темы войны, любви и судьбы через призму цифровой реальности, гибридных тел и искусственного сознания. «Илиада v.2.0» — масштабное исследование границ человечности и морали в эпоху, когда технологии размывают грань между физическим и цифровым, а мифы древности обретают новую актуальность», — говорится на сайте театра.
Премьера «Илиады v. 2.0» запланирована на 26 сентября. Зрители вместе с авторами смогут поразмышлять о том, что значит быть человеком в постоянно меняющемся технологическом мире.
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