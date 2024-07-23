Полиция задержала пермяка, зарубившего топором бойца СВО на фестивале

В Пермском крае сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на гостей фестиваля «Зов Пармы». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Утром 21 июля в 06:10 на фестивале, проходившем в селе Серегово, между молодыми людьми 1993 и 1998 годов рождения и неизвестным возникла ссора, в ходе которой незнакомец схватил топор и несколько раз ударил их по голове», — сказано в telegram-канале ведомства. В нападении обвиняют мужчину 1989 года рождения. На него завели уголовное дело и поместили в изолятор временного содержания.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Соликамска ударил топором по голове участника СВО и сотрудника ГУФСИН. Они все были гостями фестиваля «Зов Пармы». Один из пострадавших от госпитализации отказался, а состояние второго тяжелое.
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