Полиция задержала пермяка, зарубившего топором бойца СВО на фестивале

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На напавшего завели уголовное дело
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В Пермском крае сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на гостей фестиваля «Зов Пармы». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Утром 21 июля в 06:10 на фестивале, проходившем в селе Серегово, между молодыми людьми 1993 и 1998 годов рождения и неизвестным возникла ссора, в ходе которой незнакомец схватил топор и несколько раз ударил их по голове», — сказано в telegram-канале ведомства. В нападении обвиняют мужчину 1989 года рождения. На него завели уголовное дело и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Соликамска ударил топором по голове участника СВО и сотрудника ГУФСИН. Они все были гостями фестиваля «Зов Пармы». Один из пострадавших от госпитализации отказался, а состояние второго тяжелое.

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В Пермском крае сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на гостей фестиваля «Зов Пармы». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Утром 21 июля в 06:10 на фестивале, проходившем в селе Серегово, между молодыми людьми 1993 и 1998 годов рождения и неизвестным возникла ссора, в ходе которой незнакомец схватил топор и несколько раз ударил их по голове», — сказано в telegram-канале ведомства. В нападении обвиняют мужчину 1989 года рождения. На него завели уголовное дело и поместили в изолятор временного содержания. Ранее URA.RU рассказало, что житель Соликамска ударил топором по голове участника СВО и сотрудника ГУФСИН. Они все были гостями фестиваля «Зов Пармы». Один из пострадавших от госпитализации отказался, а состояние второго тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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