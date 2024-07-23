Запрет на экспорт бензина из РФ возобновится с 1 августа

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Эмбарго на вывоз бензина действовало с марта 2024 года Фото:

Запрет на экспорт бензина из России будет вновь введен с 1 августа, после временной отмены в июне и июле. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«С первого августа запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе бензина, будет восстановлен», — заявил Новак в кулуарах российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Его слова приводит РИА Новости.

С 1 марта по 1 сентября 2024 года, был введен запрет на вывоз бензина из России, за исключением стран ЕАЭС. Однако в конце мая правительство РФ временно отменило ограничения, которые позже были продлены до начала августа.

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Запрет на экспорт бензина из России будет вновь введен с 1 августа, после временной отмены в июне и июле. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «С первого августа запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе бензина, будет восстановлен», — заявил Новак в кулуарах российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Его слова приводит РИА Новости. С 1 марта по 1 сентября 2024 года, был введен запрет на вывоз бензина из России, за исключением стран ЕАЭС. Однако в конце мая правительство РФ временно отменило ограничения, которые позже были продлены до начала августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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