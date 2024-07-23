Запрет на экспорт бензина из РФ возобновится с 1 августа

Запрет на экспорт бензина из России будет вновь введен с 1 августа, после временной отмены в июне и июле. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«С первого августа запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе бензина, будет восстановлен», — заявил Новак в кулуарах российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Его слова приводит РИА Новости.
С 1 марта по 1 сентября 2024 года, был введен запрет на вывоз бензина из России, за исключением стран ЕАЭС. Однако в конце мая правительство РФ временно отменило ограничения, которые позже были продлены до начала августа.
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