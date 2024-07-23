Младенца в Челябинске до смерти избил больной ДЦП сын соседки

23 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Погибшему ребенку было чуть меньше месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Младенца, найденного мертвым в одной из квартир Челябинска, до смерти избил соседский ребенок, страдающий ДЦП. Как рассказал URA.RU источник, он нанес новорожденному удары поварешкой и кулаками. Все произошло в квартире, где проживал младенец. «Инцидент произошел в квартире, в которой проживала мать погибшего младенца. Соседка вечером привела своих детей к ним и попросила оставить на ночь, так как у нее в квартире проводили обработку от насекомых. Утром следующего дня дядя младенца, проснувшись в туалет, увидел его на полу. Рядом с ним сидел соседский ребенок и бил его кулаком. Рядом лежала поварешка», — рассказал источник. Новость по теме В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой По данным URA.RU, дядя мальчика разбудил мать, которая принялась кормить малыша. Некоторое время он еще подавал признаки жизни. Но приехавшие на вызов медики констатировали его смерть. Причиной стала черепно-мозговая травма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Младенца, найденного мертвым в одной из квартир Челябинска, до смерти избил соседский ребенок, страдающий ДЦП. Как рассказал URA.RU источник, он нанес новорожденному удары поварешкой и кулаками. Все произошло в квартире, где проживал младенец. «Инцидент произошел в квартире, в которой проживала мать погибшего младенца. Соседка вечером привела своих детей к ним и попросила оставить на ночь, так как у нее в квартире проводили обработку от насекомых. Утром следующего дня дядя младенца, проснувшись в туалет, увидел его на полу. Рядом с ним сидел соседский ребенок и бил его кулаком. Рядом лежала поварешка», — рассказал источник. По данным URA.RU, дядя мальчика разбудил мать, которая принялась кормить малыша. Некоторое время он еще подавал признаки жизни. Но приехавшие на вызов медики констатировали его смерть. Причиной стала черепно-мозговая травма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.