В минздраве рассказали о состоянии шахтера, пострадавшего в шахте Соликамска

Минздрав: состояние пермяка, пострадавшего от вспышки газа в шахте, стабильное
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Пострадавший от вспышки газа в шахте Соликамска находится в больнице
Пострадавший от вспышки газа в шахте Соликамска находится в больнице Фото:
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Вспышка метана на «Уралкалии»

Шахтер, который пострадал от вспышки газа в шахте Соликамска в ночь на 26 июня, находится в стабильном состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пострадавший мужчина продолжает получать лечение в стационаре. Его состояние оценивается как стабильное,» — уточнили в министерстве.

Вспышка газа на шахте «Уралкалия» произошла в ночь на 26 июня. В результате ЧП пострадали два шахтера, оба были незамедлительно доставлены в больницу Соликамска, а после перевезены в Пермь. Врачи боролись за жизнь обоих пострадавших, но один из них скончался 8 июля.

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Шахтер, который пострадал от вспышки газа в шахте Соликамска в ночь на 26 июня, находится в стабильном состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пострадавший мужчина продолжает получать лечение в стационаре. Его состояние оценивается как стабильное,» — уточнили в министерстве. Вспышка газа на шахте «Уралкалия» произошла в ночь на 26 июня. В результате ЧП пострадали два шахтера, оба были незамедлительно доставлены в больницу Соликамска, а после перевезены в Пермь. Врачи боролись за жизнь обоих пострадавших, но один из них скончался 8 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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