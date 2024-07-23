В минздраве рассказали о состоянии шахтера, пострадавшего в шахте Соликамска

Пострадавший от вспышки газа в шахте Соликамска находится в больнице
новость из сюжетаВспышка метана на «Уралкалии»
Шахтер, который пострадал от вспышки газа в шахте Соликамска в ночь на 26 июня, находится в стабильном состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Пострадавший мужчина продолжает получать лечение в стационаре. Его состояние оценивается как стабильное,» — уточнили в министерстве.
Вспышка газа на шахте «Уралкалия» произошла в ночь на 26 июня. В результате ЧП пострадали два шахтера, оба были незамедлительно доставлены в больницу Соликамска, а после перевезены в Пермь. Врачи боролись за жизнь обоих пострадавших, но один из них скончался 8 июля.
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