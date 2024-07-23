Работодатели смогут передавать сведения о военнообязанных в военкоматы

23 июля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Сведения о военнообязанных можно подавать через реестр воинского учета Фото: Денис Моргунов © URA.RU У работодателей появилось право передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках. Законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума. «Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У работодателей появилось право передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках. Законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума. «Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.