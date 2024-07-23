Работодатели смогут передавать сведения о военнообязанных в военкоматы

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Сведения о военнообязанных можно подавать через реестр воинского учета Фото:

У работодателей появилось право передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках. Законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

«Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.

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У работодателей появилось право передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках. Законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума. «Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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