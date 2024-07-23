Работодатели смогут передавать сведения о военнообязанных в военкоматы

Сведения о военнообязанных можно подавать через реестр воинского учета
У работодателей появилось право передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках. Законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
«Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.
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