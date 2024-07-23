В Челябинске затягивается ремонт облисполкомовского дома на площади Революции

23 июля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Ремонт должны были завершить до 1 сентября, однако очевидно, что строители в эти сроки не уложатся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске затягивается срок ремонта исторического здания облисполкома на проспекте Ленина, 54 (Кирова, 177 / Цвиллинга, 36), фасадом выходящего на площадь Революции. Об этом URA.RU сообщила председатель товарищества собственников недвижимости «Цвиллинга, 36» Ирина Никифорова. «Вина первого подрядчика „Южуралэнергосталь“. По договору к 30 октября прошлого года они должны были сделать внешний фасад. Работали отвратительно. Нарушения техники безопасности, нарушения в производстве работ. Сорвали общедомовые видеокамеры. И когда штукатурят стену в ноябре, и штукатурная смесь стоит ночью перед окном, понимаете, какое там качество. В связи с этим мне пришлось заказать строительную экспертизу. Эксперты сказали, что надо все сдирать», — сообщила Никифорова. По ее информации, сейчас на объекте работает другой подрядчик, ООО «Авангард Плюс». По словам Никифоровой, к нему претензий нет, однако сроки срываются, поскольку масса времени и сил ушла на переделку того, что выполнил первый подрядчик. По мнению руководителя ООО «Южуралэнергосталь», депутата гордумы Челябинска Ильи Исайчука, причина того, что ремонт здания затянулся, заключается в недоработках проекта и странных действиях самого ТСН. Илья Исайчук считает, что его компания могла завершить ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Мы работали на объекте в прошлом году, с мая по ноябрь, и у нас были вопросы к проекту. Здание является объектом культурного наследия, и в проекте не были учтены важные моменты. При этом проектная организация корректировала проект очень долго, а сроки стояли сжатые. В связи с этим невозможно было проводить работы в полном объеме. А поскольку это объект культурного наследия, то отклонения от проекта могут обернуться последствиями вплоть до уголовного дела. Например, в каждом окне, а их 250, нужно было поставить вертикальные стойки, чтобы восстановить исторический вид этого здания. Так как большинство окон были заменены на пластиковые, проектировщиками было принято решение сделать эти стойки не деревянными, как когда-то, а бетонными. Масса этих стоек увеличилась, однако проектом не было предусмотрено узла крепления этих стоек. Были и другие нюансы. Например, в проекте указано, что нужно демонтировать пять балконов на лицевой стороне здания. Но проектом не предусмотрена технологическая карта, как это сделать Работа тормозилась, мы об этом уведомляли нашего заказчика — ТСН», — сообщил Исайчук. По словам Исайчука, при расторжении договора заказчик обязан принять и оплатить уже выполненные работы. Однако этого сделано не было. «У нас в контракте срок выполнения работ был обозначен 1 сентября 2024 года. Есть работы, которые можно проводить зимой, мы были готовы их проводить, но с ноября по февраль мы простаивали, после чего нас уведомили об одностороннем расторжении договора. Мы ведем переговоры с заказчиком, чтобы решить этот вопрос. Мы пошли ему навстречу, даже оставили на объекте леса для того, чтобы новый подрядчик мог вписаться в срок. Хотя это наше имущество», — сказал Исайчук. Здание по проспекту Ленина, 54, было построено в 1938 году и является одним из символов Челябинска. В нем жила партийная элита города. По информации СМИ, сумма, которую выделил городской бюджет на реконструкцию дома, составляет 121 миллион рублей. До руководителя строительной компании «Авангард Плюс» Андрея Терещука URA.RU дозвониться не удалось. На ремонт здания был выделен 121 миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске затягивается срок ремонта исторического здания облисполкома на проспекте Ленина, 54 (Кирова, 177 / Цвиллинга, 36), фасадом выходящего на площадь Революции. Об этом URA.RU сообщила председатель товарищества собственников недвижимости «Цвиллинга, 36» Ирина Никифорова. «Вина первого подрядчика „Южуралэнергосталь“. По договору к 30 октября прошлого года они должны были сделать внешний фасад. Работали отвратительно. Нарушения техники безопасности, нарушения в производстве работ. Сорвали общедомовые видеокамеры. И когда штукатурят стену в ноябре, и штукатурная смесь стоит ночью перед окном, понимаете, какое там качество. В связи с этим мне пришлось заказать строительную экспертизу. Эксперты сказали, что надо все сдирать», — сообщила Никифорова. По ее информации, сейчас на объекте работает другой подрядчик, ООО «Авангард Плюс». По словам Никифоровой, к нему претензий нет, однако сроки срываются, поскольку масса времени и сил ушла на переделку того, что выполнил первый подрядчик. По мнению руководителя ООО «Южуралэнергосталь», депутата гордумы Челябинска Ильи Исайчука, причина того, что ремонт здания затянулся, заключается в недоработках проекта и странных действиях самого ТСН. «Мы работали на объекте в прошлом году, с мая по ноябрь, и у нас были вопросы к проекту. Здание является объектом культурного наследия, и в проекте не были учтены важные моменты. При этом проектная организация корректировала проект очень долго, а сроки стояли сжатые. В связи с этим невозможно было проводить работы в полном объеме. А поскольку это объект культурного наследия, то отклонения от проекта могут обернуться последствиями вплоть до уголовного дела. Например, в каждом окне, а их 250, нужно было поставить вертикальные стойки, чтобы восстановить исторический вид этого здания. Так как большинство окон были заменены на пластиковые, проектировщиками было принято решение сделать эти стойки не деревянными, как когда-то, а бетонными. Масса этих стоек увеличилась, однако проектом не было предусмотрено узла крепления этих стоек. Были и другие нюансы. Например, в проекте указано, что нужно демонтировать пять балконов на лицевой стороне здания. Но проектом не предусмотрена технологическая карта, как это сделать Работа тормозилась, мы об этом уведомляли нашего заказчика — ТСН», — сообщил Исайчук. По словам Исайчука, при расторжении договора заказчик обязан принять и оплатить уже выполненные работы. Однако этого сделано не было. «У нас в контракте срок выполнения работ был обозначен 1 сентября 2024 года. Есть работы, которые можно проводить зимой, мы были готовы их проводить, но с ноября по февраль мы простаивали, после чего нас уведомили об одностороннем расторжении договора. Мы ведем переговоры с заказчиком, чтобы решить этот вопрос. Мы пошли ему навстречу, даже оставили на объекте леса для того, чтобы новый подрядчик мог вписаться в срок. Хотя это наше имущество», — сказал Исайчук. Здание по проспекту Ленина, 54, было построено в 1938 году и является одним из символов Челябинска. В нем жила партийная элита города. По информации СМИ, сумма, которую выделил городской бюджет на реконструкцию дома, составляет 121 миллион рублей. До руководителя строительной компании «Авангард Плюс» Андрея Терещука URA.RU дозвониться не удалось.