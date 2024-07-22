Врачи из ХМАО дали советы, как не отравиться грибами

Употребление ядовитых грибов и неправильное приготовление сезонных блюд может привести к отравлению. Тошнота и боль в животе являются одними из основных признаков пищевого расстройства. О несъедобных грибах и профилактике отравлений рассказали врачи Няганской городской поликлиники в соцсети «ВКонтакте».
«Основная причина отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые экземпляры, неправильное приготовление блюд, а также возможные мутации съедобных грибов. Основные признаки ухудшения здоровья могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Это головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей», — говорится в сообщении.
Югорчанам советуют собирать только известные им виды грибов. Например, ядовитые поганки можно перепутать с зелеными сыроежками или шампиньонами. «Характерными отличительными признаками бледной поганки являются клубневидное утолщение и воротничок в нижней части ножки», — отметили врачи.
Также не следует срывать грибы, растущие около дорог. Из-за воздействия токсических веществ они могут быть опасны для здоровья человека. Не пригодны для употребления и червивые грибы.
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