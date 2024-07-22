22 июля 2024

Врачи из ХМАО дали советы, как не отравиться грибами

Врачи из ХМАО предупредили о рисках отравления ядовитыми грибами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и неправильно приготовленными съедобными
Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и неправильно приготовленными съедобными Фото:

Употребление ядовитых грибов и неправильное приготовление сезонных блюд может привести к отравлению. Тошнота и боль в животе являются одними из основных признаков пищевого расстройства. О несъедобных грибах и профилактике отравлений рассказали врачи Няганской городской поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

«Основная причина отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые экземпляры, неправильное приготовление блюд, а также возможные мутации съедобных грибов. Основные признаки ухудшения здоровья могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Это головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей», — говорится в сообщении.

Югорчанам советуют собирать только известные им виды грибов. Например, ядовитые поганки можно перепутать с зелеными сыроежками или шампиньонами. «Характерными отличительными признаками бледной поганки являются клубневидное утолщение и воротничок в нижней части ножки», — отметили врачи.

Также не следует срывать грибы, растущие около дорог. Из-за воздействия токсических веществ они могут быть опасны для здоровья человека. Не пригодны для употребления и червивые грибы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Употребление ядовитых грибов и неправильное приготовление сезонных блюд может привести к отравлению. Тошнота и боль в животе являются одними из основных признаков пищевого расстройства. О несъедобных грибах и профилактике отравлений рассказали врачи Няганской городской поликлиники в соцсети «ВКонтакте». «Основная причина отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые экземпляры, неправильное приготовление блюд, а также возможные мутации съедобных грибов. Основные признаки ухудшения здоровья могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Это головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей», — говорится в сообщении. Югорчанам советуют собирать только известные им виды грибов. Например, ядовитые поганки можно перепутать с зелеными сыроежками или шампиньонами. «Характерными отличительными признаками бледной поганки являются клубневидное утолщение и воротничок в нижней части ножки», — отметили врачи. Также не следует срывать грибы, растущие около дорог. Из-за воздействия токсических веществ они могут быть опасны для здоровья человека. Не пригодны для употребления и червивые грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...