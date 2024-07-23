В Московском зоопарке умер старейший жираф Самсон

23 июля 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

У Самсона был мудрый взгляд, рассказали в зоопарке Фото: Роман Наумов © URA.RU В Московском зоопарке умер старейший жираф Самсон, ему было 30 лет. Об этом сообщили в самом зоопарке. «Ушел из жизни легендарный жираф Московского зоопарка. И имя у него было легендарное — Самсон Гамлетович Ленинградов», — сообщили представители зоопарка. Там уточнили, что обычно в природе жирафы живут до 15 лет, в зоопарках — около 25. Самсон умер за две недели до своего 31-летия. Самсон — единственное животное в зоопарке, у которого было не только имя, но и отчество. Жирафа привезли из Санкт-Петербурга в 1994 году. В столице России он быстро стал знаменитостью и любимцем посетителей. Жираф жил в старейшем здании зоопарка, построенном в 1892 году, где на втором этаже располагался кабинет директора зоопарка Владимира Спицынына. «Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай», — заключили в зоопарке. Жираф не оставил потомства. Как писала РБК, Самсону дважды хотели привезти пару. Но первая самка по кличке Люба была травмирована при перевозке, а вторая — Дося, — погибла из-за аллергии на вакцину. Самсон стал долгожителем зоопарка Фото: Роман Наумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московском зоопарке умер старейший жираф Самсон, ему было 30 лет. Об этом сообщили в самом зоопарке. «Ушел из жизни легендарный жираф Московского зоопарка. И имя у него было легендарное — Самсон Гамлетович Ленинградов», — сообщили представители зоопарка. Там уточнили, что обычно в природе жирафы живут до 15 лет, в зоопарках — около 25. Самсон умер за две недели до своего 31-летия. Самсон — единственное животное в зоопарке, у которого было не только имя, но и отчество. Жирафа привезли из Санкт-Петербурга в 1994 году. В столице России он быстро стал знаменитостью и любимцем посетителей. Жираф жил в старейшем здании зоопарка, построенном в 1892 году, где на втором этаже располагался кабинет директора зоопарка Владимира Спицынына. «Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай», — заключили в зоопарке. Жираф не оставил потомства. Как писала РБК, Самсону дважды хотели привезти пару. Но первая самка по кличке Люба была травмирована при перевозке, а вторая — Дося, — погибла из-за аллергии на вакцину.