Starhit: предполагаемая девушка Павла Дурова объявила о беременности

23 июля 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Павел Дуров непубличный человек и скрывает личную жизнь, поэтому неизвестно до конца, встречается ли он с Дианой Бако Фото: Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) / dianneprincesse Предполагаемая девушка основателя Telegram Павла Дурова Диана Бако объявила о беременности. Фото с округлившимся животом Бако опубликовала в своих соцсетях. «Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — сообщает портал в Starhit.ru со ссылкой на блог Бако. В telegram-каналах давно ходят слухи о ее связи с Дуровым, однако из-за того, что миллиардер ведет непубличный образ жизни, неизвестно, встречаются или нет они, отмечает портал. Диана не называет имени своего партнера. Она ведет роскошный образ жизни. В профиле в ее соцсетях указано, что она основатель бренда сексуальных купальников. Ее магазин представлен в Дубае, там же находится офис Telegram. Starhit предполагает, что девушка и есть новая избранница Дурова. Первой женой миллиардера была Дарья Бондаренко, которая познакомилась с ним в конце нулевых, проводя интервью для студенческой газеты. От этого брака у Дурова двое детей — Алина и Михаил, чьи имена стали известны благодаря журналистскому расследованию. В 2014 году появились слухи о романе с сербской моделью Катариной Пудар, которая привлекла внимание своим участием в проектах, связанных с «ВКонтакте». Другие имена девушек, такие как модель Алена Шишкова и Мария Троцко, также ассоциировались с владельцем Telegram в разное время, хотя официальных подтверждений этих отношений не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагаемая девушка основателя Telegram Павла Дурова Диана Бако объявила о беременности. Фото с округлившимся животом Бако опубликовала в своих соцсетях. «Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — сообщает портал в Starhit.ru со ссылкой на блог Бако. В telegram-каналах давно ходят слухи о ее связи с Дуровым, однако из-за того, что миллиардер ведет непубличный образ жизни, неизвестно, встречаются или нет они, отмечает портал. Диана не называет имени своего партнера. Она ведет роскошный образ жизни. В профиле в ее соцсетях указано, что она основатель бренда сексуальных купальников. Ее магазин представлен в Дубае, там же находится офис Telegram. Starhit предполагает, что девушка и есть новая избранница Дурова. Первой женой миллиардера была Дарья Бондаренко, которая познакомилась с ним в конце нулевых, проводя интервью для студенческой газеты. От этого брака у Дурова двое детей — Алина и Михаил, чьи имена стали известны благодаря журналистскому расследованию. В 2014 году появились слухи о романе с сербской моделью Катариной Пудар, которая привлекла внимание своим участием в проектах, связанных с «ВКонтакте». Другие имена девушек, такие как модель Алена Шишкова и Мария Троцко, также ассоциировались с владельцем Telegram в разное время, хотя официальных подтверждений этих отношений не было.