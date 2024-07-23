В СКР назвали самые частые преступления мигрантов в Свердловской области

Шеф свердловского СКР доложил Бастрыкину о преступлениях мигрантов в регионе
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Ситуация с преступностью среди мигрантов стала темой совещания в СКР (архивное фото) Фото:

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко доложил о ситуации с мигрантами в регионе главе ведомства Александру Бастрыкину. Это было сделано по видеосвязи на совещании, посвященном противодействию преступлениям в миграционной сфере. Самыми распространенными преступлениями приезжих на Урале оказались изнасилования и взятки.

«В частности, Мирошниченко доложил о результатах рассмотрения сообщений, выявленных в результате мониторинга СМИ и соцмедиа, о противоправной деятельности мигрантов. Также он охарактеризовал уровень преступности приезжих на подведомственной территории, назвав преступления против половой неприкосновенности и взяточничество наиболее распространенными», — сообщили в пресс-службе СКР.

В совещании приняли участие замы Бастрыкина, заместители руководители подразделений центрального аппарата и региональных следственных органов ведомства. Ими было отмечено, что ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой. Глава СКР привел примеры резонансных происшествий, вызвавших волну возмущения у коренного населения России, и заявил, что подобные ситуации негативно влияют на межэтнические отношения на территории страны.

«При некотором снижении уровня преступности мигрантов общественная опасность совершаемых ими злодеяний по-прежнему высока. Так, в истекшем году иностранцами совершена 21 тысяча преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершенных приезжими», — добавили в СКР.

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Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко доложил о ситуации с мигрантами в регионе главе ведомства Александру Бастрыкину. Это было сделано по видеосвязи на совещании, посвященном противодействию преступлениям в миграционной сфере. Самыми распространенными преступлениями приезжих на Урале оказались изнасилования и взятки. «В частности, Мирошниченко доложил о результатах рассмотрения сообщений, выявленных в результате мониторинга СМИ и соцмедиа, о противоправной деятельности мигрантов. Также он охарактеризовал уровень преступности приезжих на подведомственной территории, назвав преступления против половой неприкосновенности и взяточничество наиболее распространенными», — сообщили в пресс-службе СКР. В совещании приняли участие замы Бастрыкина, заместители руководители подразделений центрального аппарата и региональных следственных органов ведомства. Ими было отмечено, что ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой. Глава СКР привел примеры резонансных происшествий, вызвавших волну возмущения у коренного населения России, и заявил, что подобные ситуации негативно влияют на межэтнические отношения на территории страны. «При некотором снижении уровня преступности мигрантов общественная опасность совершаемых ими злодеяний по-прежнему высока. Так, в истекшем году иностранцами совершена 21 тысяча преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершенных приезжими», — добавили в СКР.
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