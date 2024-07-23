Камала Харрис обогнала Трампа в предвыборном соцопросе

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Харрис намереваются выдвинуть от Демократической партии США
Харрис намереваются выдвинуть от Демократической партии США Фото:

Вице-президент США Камала Харрис получила преимущество в 2% перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом в преддверии выборов. Об этом говорит свежий опрос агентства Reuters и компании Ipsos.

«Харрис опередила Трампа, получив 44% против 42% среди зарегистрированных избирателей в общенациональном опросе. Его провели после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки», — передает Reuters. Онлайн-опрос 22-23 июля охватил взрослых жителей США по всей стране с погрешностью в три процентных пункта.

Ранее Байден объявил о своем выходе из президентской гонки. В качестве кандидата от Демократической партии он рекомендовал Харрис.

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Вице-президент США Камала Харрис получила преимущество в 2% перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом в преддверии выборов. Об этом говорит свежий опрос агентства Reuters и компании Ipsos. «Харрис опередила Трампа, получив 44% против 42% среди зарегистрированных избирателей в общенациональном опросе . Его провели после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки», — передает Reuters. Онлайн-опрос 22-23 июля охватил взрослых жителей США по всей стране с погрешностью в три процентных пункта. Ранее Байден объявил о своем выходе из президентской гонки. В качестве кандидата от Демократической партии он рекомендовал Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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