Камала Харрис обогнала Трампа в предвыборном соцопросе

Вице-президент США Камала Харрис получила преимущество в 2% перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом в преддверии выборов. Об этом говорит свежий опрос агентства Reuters и компании Ipsos.
«Харрис опередила Трампа, получив 44% против 42% среди зарегистрированных избирателей в общенациональном опросе. Его провели после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки», — передает Reuters. Онлайн-опрос 22-23 июля охватил взрослых жителей США по всей стране с погрешностью в три процентных пункта.
Ранее Байден объявил о своем выходе из президентской гонки. В качестве кандидата от Демократической партии он рекомендовал Харрис.
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