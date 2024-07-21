Байден вышел из президентской гонки: как отреагировали в США и РФ

Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Демократы поддержали такое решение Байдена. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что выход из гонки, стало «черным днем» для Украины и Европы, так как Дональда Трампа там не любят. Как отреагировали в США и РФ на такое решение Байдена — в материале URA.RU.
Реакция в США
Критика от республиканцев
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию, которая контролирует нижнюю палату Конгресса, призвал Байдена к немедленной отставке. Этот призыв нашел поддержку среди других республиканцев, в том числе сенатора Стива Дейнса.
Поддержка от демократов
Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила похвалу в адрес президента Байдена за его решение не баллотироваться, оценив его вклад в историю страны. Демократы на разных уровнях власти призывают поддержать кандидатуру Камалы Харрис, выражая уверенность в ее способности мобилизовать избирателей.
Поддержка от семьи Клинтонов
Билл и Хиллари Клинтон также выразили поддержку кандидатуре Харрис, обещая содействие в ее предвыборной кампании.
Реакция в России
Позиция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России приоритетом являются цели специальной военной операции, а результаты выборов в США не являются основным вниманием российской стороны. Он также подчеркнул, что до выборов остается много времени и многое может измениться.
Комментарий МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение о необходимости расследования действий американских СМИ и политических кругов в связи с предполагаемым сокрытием информации о ментальном состоянии Байдена.
Сенатор Джабаров
Выход Байдена из гонки стал «черным днем» для Киева и Европы. По его словам, европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский не любят соперника Байдена, республиканца Дональда Трампа.
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