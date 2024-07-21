Байден вышел из президентской гонки: как отреагировали в США и РФ

Сенатор Джабаров: решение Байдена стало черным днем для Киева и Европы

22 июля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Байден поддержал кандидатуру Харрис Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Демократы поддержали такое решение Байдена. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что выход из гонки, стало «черным днем» для Украины и Европы, так как Дональда Трампа там не любят. Как отреагировали в США и РФ на такое решение Байдена — в материале URA.RU. Новость по теме Что известно о Камале Харрис, которую поддержал Байден Реакция в США Критика от республиканцев Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию, которая контролирует нижнюю палату Конгресса, призвал Байдена к немедленной отставке. Этот призыв нашел поддержку среди других республиканцев, в том числе сенатора Стива Дейнса. Поддержка от демократов Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила похвалу в адрес президента Байдена за его решение не баллотироваться, оценив его вклад в историю страны. Демократы на разных уровнях власти призывают поддержать кандидатуру Камалы Харрис, выражая уверенность в ее способности мобилизовать избирателей. Поддержка от семьи Клинтонов Билл и Хиллари Клинтон также выразили поддержку кандидатуре Харрис, обещая содействие в ее предвыборной кампании. Реакция в России Позиция Кремля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России приоритетом являются цели специальной военной операции, а результаты выборов в США не являются основным вниманием российской стороны. Он также подчеркнул, что до выборов остается много времени и многое может измениться. Комментарий МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение о необходимости расследования действий американских СМИ и политических кругов в связи с предполагаемым сокрытием информации о ментальном состоянии Байдена. Сенатор Джабаров Выход Байдена из гонки стал «черным днем» для Киева и Европы. По его словам, европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский не любят соперника Байдена, республиканца Дональда Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Демократы поддержали такое решение Байдена. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что выход из гонки, стало «черным днем» для Украины и Европы, так как Дональда Трампа там не любят. Как отреагировали в США и РФ на такое решение Байдена — в материале URA.RU. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию, которая контролирует нижнюю палату Конгресса, призвал Байдена к немедленной отставке. Этот призыв нашел поддержку среди других республиканцев, в том числе сенатора Стива Дейнса. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила похвалу в адрес президента Байдена за его решение не баллотироваться, оценив его вклад в историю страны. Демократы на разных уровнях власти призывают поддержать кандидатуру Камалы Харрис, выражая уверенность в ее способности мобилизовать избирателей. Билл и Хиллари Клинтон также выразили поддержку кандидатуре Харрис, обещая содействие в ее предвыборной кампании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России приоритетом являются цели специальной военной операции, а результаты выборов в США не являются основным вниманием российской стороны. Он также подчеркнул, что до выборов остается много времени и многое может измениться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение о необходимости расследования действий американских СМИ и политических кругов в связи с предполагаемым сокрытием информации о ментальном состоянии Байдена. Выход Байдена из гонки стал «черным днем» для Киева и Европы. По его словам, европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский не любят соперника Байдена, республиканца Дональда Трампа.