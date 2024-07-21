Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах

Вице-президент США Камала Харрис собирается выиграть номинацию от демпартии, чтобы получить возможность быть кандидатом в президенты страны. Она готова соперничать с Дональдом Трампом. Об этом политик сообщила в заявлении, распространенном предвыборной кампанией демократов.
«Для меня большая честь получить поддержку президента США. Я намерена заслужить и выиграть эту номинацию от демократической партии», — указано в предвыборном документе. Харрис планирует составить конкуренцию Трампу.
Ранее президент США Джо Байден после выхода из предвыборной гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Харрис. 21 июля Байден объявил, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года.
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