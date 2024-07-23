Минздрав хочет бесплатно выдавать лекарства больным с резистентной гипертонией

В Минздраве РФ прорабатывается вопрос о расширении списка бесплатных лекарств, куда могут внести препараты для больных с резистентной гипертонией (отсутствует реакция на лечение — прим URA.RU). Об этом говорится в письме директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий министерства Елены Астапенко сопредседателям Всероссийского союза пациентов (ВСП).
«Минздрав России собирается включить в программу бесплатного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“ пациентов с резистентной гипертонией. Вопрос уже прорабатывается», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Астапенко.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал, что на обеспечение амбулаторных больных россиян препаратами потребуется 500 миллиардов рублей в год, и чтобы промышленность могла производить до 90% всех лекарств. По словам политика, решение этой задачи заключается не только в финансовых вливаниях, но и развитии отечественной фармпромышленности.
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