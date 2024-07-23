23 июля 2024

Челябинских рыбоводов обвинили в захвате озера Малый Кременкуль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский общественник посетил с инспекцией озеро
Челябинский общественник посетил с инспекцией озеро Фото:

Председатель комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев возмутился платной рыбалкой на озере Малый Кременкуль. В ходе своего визита на озеро он обвинил компанию по организации отдыха для рыбаков в захвате озера. 

«Молодой человек в будке мне четко сказал — есть платная рыбалка на искусственных водоемах. А кто разрешил огородить эти прудики? Откуда берется вода, а откуда берется карась, который всегда жил в этом озере? Карася в этот водоем, по всем данным, рыбхоз „Кременкуль“ не выпускал», — заявил Акатьевв группе комитета по рыболовству в соцсети "ВКонтакте".

Общественника также возмутило, что в пределах водоохранной зоны работал трактор по благоустройству коммерческого отдыха. Он добавил, что работа рыбацкого комитета на озере будет продолжена и он заставит чиновников выполнять свои обязанности. 

В группе арендаторов «Рыбалка > оз. Малый Кременкуль» в социальной сети в «ВКонтакте» рыбаки также жалуются, что рыбачить на озере стало дорого. Если раньше аренда лодки стоила 500 рублей с утра до вечера, то сейчас лодка выдается только на шесть часов. Любителей рыбалки также возмущают поборы за карася, который изначально присутствовал в озере. 

«Мы масштабно благоустраиваем берег, чистим озером от зарослей, обслуживаем все лодки, закупаем рыболовные снасти, делаем отдых на берегу более комфортным. Это все требует вложений, а с каждым годом ничего дешевле, к сожалению, не становится», — ответили рыбакам организаторы. 

Акатьев считает, что деятельность компании на озере с 2018 года в принципе не имеет оснований, поскольку региональный Минсельхоз при выделении границ рыболовного участка на озере не учел мнение жителей поселка и садоводческих товариществ, которые осуществляют массовый забор воды для хозяйственных нужд. И приоритетом в таких случаях является водопользование. В качестве меры общественник предлагает расторжение данного договора с привлечением прокуратуры.  

URA.RU направило запрос в Минсельхоз Челябинской области. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев возмутился платной рыбалкой на озере Малый Кременкуль. В ходе своего визита на озеро он обвинил компанию по организации отдыха для рыбаков в захвате озера.  «Молодой человек в будке мне четко сказал — есть платная рыбалка на искусственных водоемах. А кто разрешил огородить эти прудики? Откуда берется вода, а откуда берется карась, который всегда жил в этом озере? Карася в этот водоем, по всем данным, рыбхоз „Кременкуль“ не выпускал», — заявил Акатьевв группе комитета по рыболовству в соцсети "ВКонтакте". Общественника также возмутило, что в пределах водоохранной зоны работал трактор по благоустройству коммерческого отдыха. Он добавил, что работа рыбацкого комитета на озере будет продолжена и он заставит чиновников выполнять свои обязанности.  В группе арендаторов «Рыбалка > оз. Малый Кременкуль» в социальной сети в «ВКонтакте» рыбаки также жалуются, что рыбачить на озере стало дорого. Если раньше аренда лодки стоила 500 рублей с утра до вечера, то сейчас лодка выдается только на шесть часов. Любителей рыбалки также возмущают поборы за карася, который изначально присутствовал в озере.  «Мы масштабно благоустраиваем берег, чистим озером от зарослей, обслуживаем все лодки, закупаем рыболовные снасти, делаем отдых на берегу более комфортным. Это все требует вложений, а с каждым годом ничего дешевле, к сожалению, не становится», — ответили рыбакам организаторы.  Акатьев считает, что деятельность компании на озере с 2018 года в принципе не имеет оснований, поскольку региональный Минсельхоз при выделении границ рыболовного участка на озере не учел мнение жителей поселка и садоводческих товариществ, которые осуществляют массовый забор воды для хозяйственных нужд. И приоритетом в таких случаях является водопользование. В качестве меры общественник предлагает расторжение данного договора с привлечением прокуратуры.   URA.RU направило запрос в Минсельхоз Челябинской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...