Челябинских рыбоводов обвинили в захвате озера Малый Кременкуль

Председатель комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев возмутился платной рыбалкой на озере Малый Кременкуль. В ходе своего визита на озеро он обвинил компанию по организации отдыха для рыбаков в захвате озера.
«Молодой человек в будке мне четко сказал — есть платная рыбалка на искусственных водоемах. А кто разрешил огородить эти прудики? Откуда берется вода, а откуда берется карась, который всегда жил в этом озере? Карася в этот водоем, по всем данным, рыбхоз „Кременкуль“ не выпускал», — заявил Акатьевв группе комитета по рыболовству в соцсети "ВКонтакте".
Общественника также возмутило, что в пределах водоохранной зоны работал трактор по благоустройству коммерческого отдыха. Он добавил, что работа рыбацкого комитета на озере будет продолжена и он заставит чиновников выполнять свои обязанности.
В группе арендаторов «Рыбалка > оз. Малый Кременкуль» в социальной сети в «ВКонтакте» рыбаки также жалуются, что рыбачить на озере стало дорого. Если раньше аренда лодки стоила 500 рублей с утра до вечера, то сейчас лодка выдается только на шесть часов. Любителей рыбалки также возмущают поборы за карася, который изначально присутствовал в озере.
«Мы масштабно благоустраиваем берег, чистим озером от зарослей, обслуживаем все лодки, закупаем рыболовные снасти, делаем отдых на берегу более комфортным. Это все требует вложений, а с каждым годом ничего дешевле, к сожалению, не становится», — ответили рыбакам организаторы.
Акатьев считает, что деятельность компании на озере с 2018 года в принципе не имеет оснований, поскольку региональный Минсельхоз при выделении границ рыболовного участка на озере не учел мнение жителей поселка и садоводческих товариществ, которые осуществляют массовый забор воды для хозяйственных нужд. И приоритетом в таких случаях является водопользование. В качестве меры общественник предлагает расторжение данного договора с привлечением прокуратуры.
URA.RU направило запрос в Минсельхоз Челябинской области. Ответ ожидается.
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