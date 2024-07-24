Росстат: в России не осталось семей, где не хватает денег на еду

В России впервые не осталось семей, которым не хватает денег на покупку еды. Также число тех, кому хватает средств для удовлетворения всех своих потребностей, находится на своем максимуме за много лет. Об этом следует из анализа данных Росстата.
«В 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду», — передает РИА Новости данные из анализа Росстата. Отмечается, что в прошлом году таких семей было 0,1% от общего количества, а 20 лет соотношение составляло 4,4%.
Кроме того, за последний год наблюдается рост числа домохозяйств, способных позволить себе приобретение всех необходимых товаров и услуг. Доля таких семей увеличилась до 3,4% с 2,7%, что является вторым по величине показателем после рекордных 3,5% в 2019 году.
В 2023 году количество семей, имеющих достаточно средств на основные потребности, такие как еда и одежда, но неспособных позволить себе крупные покупки вроде автомобиля или недвижимости, возросло на два процентных пункта до 36,6%. Также зафиксировано уменьшение доли домохозяйств, которые не могут позволить себе товары длительного пользования — их число сократилось до 48,7% с предыдущих 49,7%.
Отмечается уменьшение числа семей, которые могут покупать продукты питания, но испытывают трудности с приобретением одежды и оплатой коммунальных услуг — их доля уменьшилась до 11,2% с 12,9%. При этом некоторые домохозяйства (около 0,1%) испытывают затруднения при оценке своего финансового состояния.
Ранее результаты исследования компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ показали, что в среднем россиянин тратит 801 рубль на карманные расходы в день. Так, жители Москвы тратят 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, а в других регионах цифра достигает 786 рублей. В большей степени россияне покупают еду или напитки для перекусов в продуктовых магазинах, передает RT.
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