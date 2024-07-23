Скульптор Красношеина создаст памятник герою СССР в Кургане
В Кургане установят памятник герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Об этом рассказала скульптор Ольга Красношеина.
«Ко мне обратилась фирма „Атлант“ с просьбой создать памятник герою Советского Союза Евгению Константиновичу Кремлеву на улице, названной в честь его имени в Кургане. Мы уже придумали проект, сейчас я заканчиваю скульптуру в глине», — сообщила Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В ближайшие несколько дней скульптура будет закончена и отправлена в Екатеринбург на формовку, отметила скульптор. Она добавила, что точное место для памятника еще предстоит выбрать.
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