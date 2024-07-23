23 июля 2024

В Кургане появится памятник герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптор Красношеина создаст памятник герою СССР в Кургане
Скульптор Красношеина создаст памятник герою СССР в Кургане Фото:

В Кургане установят памятник герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Об этом рассказала скульптор Ольга Красношеина.

«Ко мне обратилась фирма „Атлант“ с просьбой создать памятник герою Советского Союза Евгению Константиновичу Кремлеву на улице, названной в честь его имени в Кургане. Мы уже придумали проект, сейчас я заканчиваю скульптуру в глине», — сообщила Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ближайшие несколько дней скульптура будет закончена и отправлена в Екатеринбург на формовку, отметила скульптор. Она добавила, что точное место для памятника еще предстоит выбрать.

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В Кургане установят памятник герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Об этом рассказала скульптор Ольга Красношеина. «Ко мне обратилась фирма „Атлант“ с просьбой создать памятник герою Советского Союза Евгению Константиновичу Кремлеву на улице, названной в честь его имени в Кургане. Мы уже придумали проект, сейчас я заканчиваю скульптуру в глине», — сообщила Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ближайшие несколько дней скульптура будет закончена и отправлена в Екатеринбург на формовку, отметила скульптор. Она добавила, что точное место для памятника еще предстоит выбрать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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