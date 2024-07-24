Семью свердловского бойца СВО выгоняют из единственного жилья

Екатеринбурженка Анна Молчанова, жена бойца СВО с позывным «Граф» и их 12-летний сын столкнулись с угрозой выселения на улицу, пока ее муж находится на фронте. Анна взяла ипотеку в 2015 году, когда состояла в первом браке. После потери мужа в 2019 году и последующей депрессии она просрочила платежи на два месяца. Банк ВТБ классифицировал ее как злостного неплательщика и выставил жилье на торги. Молчанова заявила URA.RU, что все усилия по урегулированию ситуации с банком не увенчались успехом. Анна проживает в двухкомнатной квартире вместе со своим вторым мужем и пасынком, чья мать умерла пять лет назад. Для семьи Молчановых эта квартира является единственным жильем.
«После гибели первого мужа я перестала своевременно выплачивать ипотеку из-за депрессии, что привело к просрочке на два месяца. Тогда я обратилась в ВТБ, но там не проявили понимания к моей ситуации и объявили меня злостным неплательщиком, выставив квартиру на торги. Тогда мое состояние ухудшилось, и если бы не Костя (»Граф») и его поддержка, я бы точно не справилась. Он переживал смерть жены с маленьким сыном на руках, а я — смерть мужа. Вот так мы и познакомились, а позже поженились. И вот с тех пор мы ведем борьбу за нашу квартиру», — поделилась Анна.
В течение почти двух лет Молчанова пыталась решить сложившуюся ситуацию. С 2020 по 2022 год от банка не поступало никаких ответов на ее обращения. В конце ноября 2022 года к Анне обратился мужчина, утверждавший, что он является новым владельцем квартиры. «Он потребовал освободить помещение, при этом не предъявив никаких удостоверяющих личность документов, а лишь показав бумагу, которая якобы подтверждала его права», — посетовала горожанка.
С декабря 2022 года до мая 2023 года неизвестный отправлял Смс-сообщения, угрожая отключением электричества. В ноябре 2023 года Анна получила угрозы принудительного выселения от неизвестного, а ранее к ней приходил человек, утверждавший, что он судебный пристав. Она не впустила его из-за опасений за свою безопасность. В декабре она обнаружила повреждения электросети и интернет-кабеля. «Понимая, что ситуация переходит все граница, я обратилась в суд. Но переживаю, что это бесполезно», — пожаловалась Молчанова.
Анна надеется, что банк проявит сочувствие и предоставит ей шанс выплатить ипотеку. «В то время как мой муж находится на передовой, я стараюсь обеспечить справедливость для своей семьи в гражданских условиях». Молчанова полагает, что в банке найдется сотрудник, способный помочь в решении ее проблемы, в отличие от предыдущего опыта с банковским специалистом, которая, по словам женщины, не проявила человечности. В завершение она отметила, что рискует остаться без денег, уплаченных ею за первоначальный взнос в размере 1 120 000 рублей, и без квартиры.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу ВТБ. На момент публикации новости ответ не поступил.
Первым супругом Анны был Евгений Бабкин, который служил в разведке Донецкой республики и участвовал в боевых действиях в Донбассе в 2015-2016 годах, включая сражения в донецком аэропорту и под Мариуполем. Он вернулся с фронта живым, но получил тяжелую контузию. В январе 2019 года Евгений скончался. В его честь, а также в память о других павших товарищах уральские ветераны Донбасса и Сирии провели церемонию возложения цветов. В рамках этого мероприятия членам Союза добровольцев Донбасса были вручены награды ДНР, а Анна была отмечена медалью «Жена офицера» от МВД.
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