В лесах рядом с городом Лабытнанги много грибов
Жители Лабытнанги (ЯНАО) отмечают начало грибного сезона. Редакция URA.RU обнаружила фото лесных трофеев от жителей муниципалитета в социальных сетях.
«Грибной сезон начался», — так написал анонимный пользователь в посте группы «Подслушано №1 Лабытнанги» в «VK». Три подписчика также поделились в комментариях своими трофеями.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что житель Ноябрьска отметил: в лесах ЯНАО много грибов, но большинство из них — червивые. Мужчина отметил, что опоздал со сбором — стоило ехать раньше.
Фото грибников из Лабытнанги
Грибы из Лабытнанги
Грибы жителей Лабытнанги
Грибы в лесах рядом с городом Лабытнанги
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