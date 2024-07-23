23 июля 2024

Жители ЯНАО уверены: на Севере грибной сезон только начался. Фото

В лесах рядом с городом Лабытнанги местные жители находят грибы
© Служба новостей «URA.RU»
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В лесах рядом с городом Лабытнанги много грибов
В лесах рядом с городом Лабытнанги много грибов Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) отмечают начало грибного сезона. Редакция URA.RU обнаружила фото лесных трофеев от жителей муниципалитета в социальных сетях.

«Грибной сезон начался», — так написал анонимный пользователь в посте группы «Подслушано №1 Лабытнанги» в «VK». Три подписчика также поделились в комментариях своими трофеями.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что житель Ноябрьска отметил: в лесах ЯНАО много грибов, но большинство из них — червивые. Мужчина отметил, что опоздал со сбором — стоило ехать раньше.

Фото грибников из Лабытнанги
Фото грибников из Лабытнанги
Фото:
Грибы из Лабытнанги
Грибы из Лабытнанги
Фото:
Грибы жителей Лабытнанги
Грибы жителей Лабытнанги
Фото:
Грибы в лесах рядом с городом Лабытнанги
Грибы в лесах рядом с городом Лабытнанги
Фото:

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) отмечают начало грибного сезона. Редакция URA.RU обнаружила фото лесных трофеев от жителей муниципалитета в социальных сетях. «Грибной сезон начался», — так написал анонимный пользователь в посте группы «Подслушано №1 Лабытнанги» в «VK». Три подписчика также поделились в комментариях своими трофеями. Ранее редакция URA.RU сообщила, что житель Ноябрьска отметил: в лесах ЯНАО много грибов, но большинство из них — червивые. Мужчина отметил, что опоздал со сбором — стоило ехать раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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