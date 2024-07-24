МИД Украины: Киев готов вести переговоры с Россией

Кулеба сообщил, что Киев согласен на диалог с РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина выразила готовность провести с Россией мирные переговоры по конфликту в стране. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Киев готов вести переговоры с российской стороной», — заявил Кулеба во время разговора с главой МИД Китая Цинь Ган.
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