МИД Украины: Киев готов вести переговоры с Россией

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба,  stock
Кулеба сообщил, что Киев согласен на диалог с РФ Фото:
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Украина выразила готовность провести с Россией мирные переговоры по конфликту в стране. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Киев готов вести переговоры с российской стороной», — заявил Кулеба во время разговора с главой МИД Китая Цинь Ган.

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Украина выразила готовность провести с Россией мирные переговоры по конфликту в стране. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Киев готов вести переговоры с российской стороной», — заявил Кулеба во время разговора с главой МИД Китая Цинь Ган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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