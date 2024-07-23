23 июля 2024

На Челябинскую область надвигается новый циклон с дождями и ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск, погода, непогода, капли дождя, ливень, климат, дождь, стихия, стекло
По данным синоптиков, в Челябинской области несколько дней будут идти дожди Фото:

В Челябинской области с 25 по 27 июля вновь ожидается циклон, который принесет дожди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения Челябинска.

«По данным синоптиков, с 25 по 27 июля по всей территории Челябинской области пройдет циклон, который снова принесет сильные дожди. 25 июля возможен ветер с порывами до 18 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ города.

По данным синоптиков, август в Челябинской области также будет дождливым. Жаркая погода нет вернется в регион до конца лета. Максимальные дневные температуры будут достигать 24 градусов.

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В Челябинской области с 25 по 27 июля вновь ожидается циклон, который принесет дожди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения Челябинска. «По данным синоптиков, с 25 по 27 июля по всей территории Челябинской области пройдет циклон, который снова принесет сильные дожди. 25 июля возможен ветер с порывами до 18 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ города. По данным синоптиков, август в Челябинской области также будет дождливым. Жаркая погода нет вернется в регион до конца лета. Максимальные дневные температуры будут достигать 24 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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