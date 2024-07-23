На Челябинскую область надвигается новый циклон с дождями и ветром

В Челябинской области с 25 по 27 июля вновь ожидается циклон, который принесет дожди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения Челябинска.
«По данным синоптиков, с 25 по 27 июля по всей территории Челябинской области пройдет циклон, который снова принесет сильные дожди. 25 июля возможен ветер с порывами до 18 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ города.
По данным синоптиков, август в Челябинской области также будет дождливым. Жаркая погода нет вернется в регион до конца лета. Максимальные дневные температуры будут достигать 24 градусов.
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