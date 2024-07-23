23 июля 2024

Почти 2 миллиона туристов посетили Урал с начала года

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерес к УрФО у туристов растет
Интерес к УрФО у туристов растет Фото:

Уральский федеральный округ продолжает удерживать высокие позиции в туристической отрасли — с января по май регион посетили около двух миллионов туристов. Стабильные показатели посещаемости свидетельствуют о неослабевающем интересе к региону и его многообразным туристическим возможностям, делают вывод в полпредстве УрФО.

"Реализация туристического потенциала УрФО – одно из важнейших направлений в работе региональных органов власти. При этом усилия сосредоточены на самых разных видах туризма: культурно-познавательном, событийном, активном, религиозном, промышленном и других.  Активная работа будет продолжена", — прокомментировал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Он также отметил, что развитие туризма способствует комплексному решению многих задач, стоящих перед регионами. Это не только стимулирует строительство инфраструктуры и развитие бизнеса, но и повышает узнаваемость регионов, а также способствует появлению новых проектов. УрФО активно работает над расширением предложений для туристов и созданием условий для удобного и интересного времяпровождения гостей региона.

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Уральский федеральный округ продолжает удерживать высокие позиции в туристической отрасли — с января по май регион посетили около двух миллионов туристов. Стабильные показатели посещаемости свидетельствуют о неослабевающем интересе к региону и его многообразным туристическим возможностям, делают вывод в полпредстве УрФО. "Реализация туристического потенциала УрФО – одно из важнейших направлений в работе региональных органов власти. При этом усилия сосредоточены на самых разных видах туризма: культурно-познавательном, событийном, активном, религиозном, промышленном и других.  Активная работа будет продолжена", — прокомментировал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он также отметил, что развитие туризма способствует комплексному решению многих задач, стоящих перед регионами. Это не только стимулирует строительство инфраструктуры и развитие бизнеса, но и повышает узнаваемость регионов, а также способствует появлению новых проектов. УрФО активно работает над расширением предложений для туристов и созданием условий для удобного и интересного времяпровождения гостей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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