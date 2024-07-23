В Кургане даст концерт солистка группы «Ранетки»
В Кургане с концертом приедет солистка рок-группы «Ранетки» Аня Руднева. Об этом сообщили организаторы.
«Вернись в свой 2007. В Кургане выступит солистка группы „Ранетки“ Аня Руднева», — сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Руднева исполнит популярные хиты «О тебе», «Ангелы», «Она одна» и другие треки. Визит солистки запланирован осенью 2024 года.
Ранее полным составом коллектив группы приезжал с гастролями в Кургане в 2010 году. Также позднее с концертом приезжала солистка «Ранеток» Лера Козлова.
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