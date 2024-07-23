23 июля 2024

В Кургане выступит солистка группы «Ранетки» Аня Руднева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане даст концерт солистка группы «Ранетки»
В Кургане даст концерт солистка группы «Ранетки» Фото:

В Кургане с концертом приедет солистка рок-группы «Ранетки» Аня Руднева. Об этом сообщили организаторы.

«Вернись в свой 2007. В Кургане выступит солистка группы „Ранетки“ Аня Руднева», — сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте». 

Руднева исполнит популярные хиты «О тебе», «Ангелы», «Она одна» и другие треки. Визит солистки запланирован осенью 2024 года. 

Ранее полным составом коллектив группы приезжал с гастролями в Кургане в 2010 году. Также позднее с концертом приезжала солистка «Ранеток» Лера Козлова. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане с концертом приедет солистка рок-группы «Ранетки» Аня Руднева. Об этом сообщили организаторы. «Вернись в свой 2007. В Кургане выступит солистка группы „Ранетки“ Аня Руднева», — сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».  Руднева исполнит популярные хиты «О тебе», «Ангелы», «Она одна» и другие треки. Визит солистки запланирован осенью 2024 года.  Ранее полным составом коллектив группы приезжал с гастролями в Кургане в 2010 году. Также позднее с концертом приезжала солистка «Ранеток» Лера Козлова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...