Замгубернатора Савинова объяснила, почему хочет спасти свердловчан от алкоголя

Проект об ограничении продажи алкоголя, который рассматривается правительством Свердловской области, нацелен на повышение продолжительности жизни уральцев. Об этом URA.RU заявила замгубернатора-глава регионального минздрава Татьяна Савинова.
«Президентом Владимиром Путиным поставлена задача — повышение продолжительности жизни. Это корневая, главная, амбициозная, суперважная задача для власти. Для нас на самом деле нет ничего важнее, чем снижение смертности и повышение продолжительности жизни. Эта тема бесконечно волнует [свердловского губернатора] Дениса Владимировича Паслера», — объяснила Савинова.
По ее словам, свердловские власти ищут резервы для выполнения задачи, и антиалкогольные меры — одни из них. Для этого изучается опыт других регионов и анализируется его эффективность.
«Речь идет не только об ограничительных мерах, но и о стимулирующих — например, трезвом образе жизни. Ограничение — это не запрет, это сделать так, чтобы было менее удобно», — подчеркнула министр. И добавила, что аналитический материал губернатору Паслеру покажут примерно через месяц.
Собеседник агентства в кабмине добавил, что на последних заседаниях правительства Паслер действительно задавал Савиновой вопросы об исполнении показателей эффективности по этому направлению. «Во многих регионах России показатель продолжительности жизни хромает. А в Свердловской области особенно высока смертность от сердечных болезней. Чтобы выровнять это, [на правительстве] предлагался ряд мероприятий, в том числе и ограничение продажи алкоголя», — пояснил источник.
Как уже сообщалось, время продажи спиртного в регионе могут ограничить до интервала с 8.00 до 20.00 (в будни), а в праздники и выходные — еще меньше. Как объяснял главный нарколог УрФО Антон Поддубный, мера нацелена не на алкоголиков, а простых граждан, которые употребляют спиртное понемногу, но регулярно на протяжении долгих лет. У них формируются так называемые алкоголь-ассоциированные заболевания, о причинах которых люди даже не догадываются. Но именно эти болезни не просто сокращают жизнь, но и становятся причиной смерти в трудоспособном возрасте.
