Политолог Сергей Марков (внесен в перечень иноагентов в РФ) заявил, что ему никто не сообщал о включении перечень иноагентов и что он надеется, что это провокация. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Мне пока ничего неизвестно и непонятно, мне никто ничего не сообщал. Я надеюсь, это все провокация и дезинформация. Если это так, я оспорю решение», — заявил Марков. Политолог также предположил, что это могло произойти из-за высказываний про президента Азербайджана Ильхама Алиева. Марков также заявил, что четко поддерживает политику президента Владимира Путина.
Ранее поступила информация о том, что Сергея Маркова внесли в перечень иноагентов. Министерство юстиции России обосновало данное решение тем, что политолог принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.
*признан иноагентом на территории РФ
