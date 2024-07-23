Спасатели ХМАО нашли труп рыбака, утонувшего в реке

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины, который утонул в реке Северная Сосьва в Березовском районе. Его нашли спустя четыре дня после происшествия.
«В Березовском районе во время рыбалки на реке Северная Сосьва на причале Дюкер в 20 километрах от населенного пункта Хулимсунт утонул мужчина. Сегодня в 5 километрах от места происшествия вниз по течению реки тело рыбака было обнаружено. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.
Чтобы избежать гибели на воде, спасатели советуют садиться в лодку только в спасательном жилете, не перегружать ее, а также не управлять плавсредством в состоянии алкогольного опьянения. «Не ставь борт лодки параллельно идущей волне, она может опрокинуть судно», — уточняют в МЧС.
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