23 июля 2024

Спасатели ХМАО нашли труп рыбака, утонувшего в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины нашли спустя четыре дня после происшествия
Тело мужчины нашли спустя четыре дня после происшествия Фото:

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины, который утонул в реке Северная Сосьва в Березовском районе. Его нашли спустя четыре дня после происшествия.

«В Березовском районе во время рыбалки на реке Северная Сосьва на причале Дюкер в 20 километрах от населенного пункта Хулимсунт утонул мужчина. Сегодня в 5 километрах от места происшествия вниз по течению реки тело рыбака было обнаружено. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.

Чтобы избежать гибели на воде, спасатели советуют садиться в лодку только в спасательном жилете, не перегружать ее, а также не управлять плавсредством в состоянии алкогольного опьянения. «Не ставь борт лодки параллельно идущей волне, она может опрокинуть судно», — уточняют в МЧС.

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Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины, который утонул в реке Северная Сосьва в Березовском районе. Его нашли спустя четыре дня после происшествия. «В Березовском районе во время рыбалки на реке Северная Сосьва на причале Дюкер в 20 километрах от населенного пункта Хулимсунт утонул мужчина. Сегодня в 5 километрах от места происшествия вниз по течению реки тело рыбака было обнаружено. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится в telegram-канале окружного МЧС. Чтобы избежать гибели на воде, спасатели советуют садиться в лодку только в спасательном жилете, не перегружать ее, а также не управлять плавсредством в состоянии алкогольного опьянения. «Не ставь борт лодки параллельно идущей волне, она может опрокинуть судно», — уточняют в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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