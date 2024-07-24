Приставов из ХМАО заподозрили в воровстве автомобилей у должников. Инсайд

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Приставы в Нижневартовске угодили в новый скандал
Приставы в Нижневартовске угодили в новый скандал Фото:

В отделе Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска (ХМАО) снова прошли обыски, скандальное подразделение уже фигурирует в уголовном деле о халатности из-за невыплаты алиментов, а теперь туда может добавиться новый эпизод. Источник URA.RU в окружном истеблишменте сообщил, что приставов заподозрили в подлоге: в отделе, по его словам, переоформляли арестованные машины должников.

«Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге и превышении полномочий. Говорят, что в отделе переоформляли арестованные машины на себя и на своих сообщников, вероятно, с целью перепродажи. Параллельно проходит служебная проверка в отношении одной из сотрудниц, которую лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Вероятно, после серии скандалов начнутся проверки и в окружном главке, и это может грозить неприятностями начальнице УФССП по ХМАО Елене Ловандо», — прогнозирует инсайдер.

Другой информатор агентства, близкий к силовым структурам округа, подтверждает информацию. «По версии следствия, пристав, наделенный полномочиями по аресту, изъятию, передаче на хранение и реализации арестованного имущества, перерегистрировал три автомобиля должников. Один из них был присвоен им лично», — добавил собеседник.

В пресс-службу управлений СКР и ФССП по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что пристава из Нижневартовска заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В УФССП в ответ на запрос сообщили, что в отношении нее начата служебная проверка.

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В отделе Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска (ХМАО) снова прошли обыски, скандальное подразделение уже фигурирует в уголовном деле о халатности из-за невыплаты алиментов, а теперь туда может добавиться новый эпизод. Источник URA.RU в окружном истеблишменте сообщил, что приставов заподозрили в подлоге: в отделе, по его словам, переоформляли арестованные машины должников. «Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге и превышении полномочий. Говорят, что в отделе переоформляли арестованные машины на себя и на своих сообщников, вероятно, с целью перепродажи. Параллельно проходит служебная проверка в отношении одной из сотрудниц, которую лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Вероятно, после серии скандалов начнутся проверки и в окружном главке, и это может грозить неприятностями начальнице УФССП по ХМАО Елене Ловандо», — прогнозирует инсайдер. Другой информатор агентства, близкий к силовым структурам округа, подтверждает информацию. «По версии следствия, пристав, наделенный полномочиями по аресту, изъятию, передаче на хранение и реализации арестованного имущества, перерегистрировал три автомобиля должников. Один из них был присвоен им лично», — добавил собеседник. В пресс-службу управлений СКР и ФССП по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что пристава из Нижневартовска заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В УФССП в ответ на запрос сообщили, что в отношении нее начата служебная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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