В отделе Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска (ХМАО) снова прошли обыски, скандальное подразделение уже фигурирует в уголовном деле о халатности из-за невыплаты алиментов, а теперь туда может добавиться новый эпизод. Источник URA.RU в окружном истеблишменте сообщил, что приставов заподозрили в подлоге: в отделе, по его словам, переоформляли арестованные машины должников.
«Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге и превышении полномочий. Говорят, что в отделе переоформляли арестованные машины на себя и на своих сообщников, вероятно, с целью перепродажи. Параллельно проходит служебная проверка в отношении одной из сотрудниц, которую лишили прав за отказ от медосвидетельствования. Вероятно, после серии скандалов начнутся проверки и в окружном главке, и это может грозить неприятностями начальнице УФССП по ХМАО Елене Ловандо», — прогнозирует инсайдер.
Другой информатор агентства, близкий к силовым структурам округа, подтверждает информацию. «По версии следствия, пристав, наделенный полномочиями по аресту, изъятию, передаче на хранение и реализации арестованного имущества, перерегистрировал три автомобиля должников. Один из них был присвоен им лично», — добавил собеседник.
В пресс-службу управлений СКР и ФССП по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что пристава из Нижневартовска заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В УФССП в ответ на запрос сообщили, что в отношении нее начата служебная проверка.
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