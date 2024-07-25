В Челябинской области в июле по сравнению с маем 2024 года спрос на дачи вырос на 75%. Вначале месяца риелторы отметили некоторый спад, связанный с ожиданием продления льготной ипотеки и периодом отпусков, но на данный момент челябинцы покупают сады, поскольку льготы продлили и время для покупки сада хорошее, рассказала 24 июля риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
«После небольшого падения, которое связано с ожиданием продления льготной ипотеки на строительство домов, спрос и цены на загородные и дачные участки вновь начали расти. Дачи покупают, есть хороший спрос. Пока лето — можно посмотреть на состояние участка, на то, какие кустарники, деревья там растут, и в каком вообще сад находится состоянии», — рассказала Кушнова.
При этом Кушнова отметила, что многие покупатели берут по два участка, так как они небольшие по площади, примерно от трех соток. По прогнозу эксперта, спрос на дачи будет только расти, поскольку есть тенденция роста цен на дачи и участки в регионе, а это явный показатель.
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