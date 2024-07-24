В ХМАО следователи завели дело на судебного пристава из-за подлога с машинами

Следственный комитет завел уголовное дело на сотрудника отделения судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району из-за служебного подлога. Силовики подозревают, что он переоформлял арестованные машины должников на других людей.
«В ходе осуществления исполнительных действий по исполнительному производству, он совершил действия, в том числе путем служебного подлога, в результате которых три арестованных транспортных средства, принадлежащие должникам, были отчуждены и зарегистрированы на других лиц», — говорится в telegram-канале окружного Следкома. Сейчас проводятся следственные действия.
Дело на пристава завели по материалам прокурорской проверки, рассказали URA.RU в окружном надзорном ведомстве. «Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в отделе службы судебных приставов Нижневартовска прошли обыски. Источник агентства как раз сообщал, что приставов заподозрили в подлоге.
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