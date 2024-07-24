Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии новых социальных и инфраструктурных объектов в нескольких новых регионах страны через видеосвязь. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия социальных и производственных объектов в новых субъектах РФ», — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что состоится открытие участка автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области, который станет частью альтернативного пути в Крым и обеспечит транспортную доступность семнадцати населенных пунктов. Восстановление трассы, ранее поврежденной на отдельных участках, заняло пять месяцев.
В рамках церемонии также будут открыты Краснодонский родильный дом в ЛНР и отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения в Мариуполе, что значительно улучшит медицинское обслуживание в этих регионах.
Ранее Путин заявлял, что новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги. Президент добавил, что нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии, условия жизни людей изменятся в лучшую сторону, передает 360.ru.
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