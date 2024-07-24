Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

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Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов Фото:

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии новых социальных и инфраструктурных объектов в нескольких новых регионах страны через видеосвязь. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия социальных и производственных объектов в новых субъектах РФ», — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что состоится открытие участка автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области, который станет частью альтернативного пути в Крым и обеспечит транспортную доступность семнадцати населенных пунктов. Восстановление трассы, ранее поврежденной на отдельных участках, заняло пять месяцев.

В рамках церемонии также будут открыты Краснодонский родильный дом в ЛНР и отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения в Мариуполе, что значительно улучшит медицинское обслуживание в этих регионах.

Ранее Путин заявлял, что новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги. Президент добавил, что нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии, условия жизни людей изменятся в лучшую сторону, передает 360.ru.

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Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии новых социальных и инфраструктурных объектов в нескольких новых регионах страны через видеосвязь. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия социальных и производственных объектов в новых субъектах РФ», — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что состоится открытие участка автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области, который станет частью альтернативного пути в Крым и обеспечит транспортную доступность семнадцати населенных пунктов. Восстановление трассы, ранее поврежденной на отдельных участках, заняло пять месяцев. В рамках церемонии также будут открыты Краснодонский родильный дом в ЛНР и отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения в Мариуполе, что значительно улучшит медицинское обслуживание в этих регионах. Ранее Путин заявлял, что новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги. Президент добавил, что нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии, условия жизни людей изменятся в лучшую сторону, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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