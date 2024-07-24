Почему в Челябинске снизились цены на вторичное жилье

В Челябинске после падения цен вырос спрос на вторичное жилье
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В Челябинске с 4 по 18 июля жилье на "вторичке" снизилось в цене до 99 тысяч 600 рублей за квадрат
В Челябинске с 4 по 18 июля жилье на "вторичке" снизилось в цене до 99 тысяч 600 рублей за квадрат Фото:

В Челябинске с 4 по 18 июля жилье на вторичном рынке снизилось в цене на 1,26% до 99 тысяч 600 рублей за квадрат. В результате существенно вырос спрос подобную недвижимость. Рассказала 24 июля президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске спрос на вторичную недвижимость существенно вырос. При этом цены на жилье в старом фонде продолжают снижаться. Горожане просто угадывают момент», — сообщила Шатрукова.

Согласно данным сайта «Restate», с 4 июля по 8 июля также снизились цены на кваритры в новостройках. Стоимость квадрата снизилась на 0,62% до 141 тысячи 500 рублей за квадрат.

При этом в первой половине лета 2024 года в Челябинске цены на вторичном рынке выросли меньше, чем на первичном, где наблюдался ажиотаж из-за завершения льготной ипотеки. Банки сократили лимиты выдачи по этой программе, многие и вовсе прекратили ее, поэтому часть покупательского спроса с рынка новостроек ушла на «вторичку», где стоимость квартир в среднем меньше на 15%.

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В Челябинске с 4 по 18 июля жилье на вторичном рынке снизилось в цене на 1,26% до 99 тысяч 600 рублей за квадрат. В результате существенно вырос спрос подобную недвижимость. Рассказала 24 июля президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске спрос на вторичную недвижимость существенно вырос. При этом цены на жилье в старом фонде продолжают снижаться. Горожане просто угадывают момент», — сообщила Шатрукова. Согласно данным сайта «Restate», с 4 июля по 8 июля также снизились цены на кваритры в новостройках. Стоимость квадрата снизилась на 0,62% до 141 тысячи 500 рублей за квадрат. При этом в первой половине лета 2024 года в Челябинске цены на вторичном рынке выросли меньше, чем на первичном, где наблюдался ажиотаж из-за завершения льготной ипотеки. Банки сократили лимиты выдачи по этой программе, многие и вовсе прекратили ее, поэтому часть покупательского спроса с рынка новостроек ушла на «вторичку», где стоимость квартир в среднем меньше на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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