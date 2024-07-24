Песков объяснил, почему Киев заговорил о мирных переговорах

Песков: киевскому режиму нелегко, поэтому Украина возобновила мирную риторику
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Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму нелегко
Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму нелегко Фото:

На Украине начали говорить о мирных переговорах, поскольку киевскому режиму сейчас приходится нелегко. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Очевидно, что киевскому режиму нелегко. <...> Рано или поздно будет расти количество людей, которые хоть как-то будут пытаться трезво смотреть на происходящее», — ответил Песков на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже», комментируя вопрос о том, почему на Украине начали говорить о мирных переговорах. Видео с выступлением Пескова опубликовал telegram-канал Zvezda. Он добавил, что Москва надеется получить разъяснения о заявлениях главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам.

Ранее Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин. Она добавила, что в данный момент ведется подготовка, передает деловое издание «Взгляд». 

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На Украине начали говорить о мирных переговорах, поскольку киевскому режиму сейчас приходится нелегко. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Очевидно, что киевскому режиму нелегко. <...> Рано или поздно будет расти количество людей, которые хоть как-то будут пытаться трезво смотреть на происходящее», — ответил Песков на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже», комментируя вопрос о том, почему на Украине начали говорить о мирных переговорах. Видео с выступлением Пескова опубликовал telegram-канал Zvezda. Он добавил, что Москва надеется получить разъяснения о заявлениях главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам. Ранее Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин. Она добавила, что в данный момент ведется подготовка, передает деловое издание «Взгляд». 
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