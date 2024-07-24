24 июля 2024

В Москве задержали главу компании, чью работу курировал бывший зам Шойгу

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Руководитель ВСК был задержан следователями полиции в Москве
Руководитель ВСК был задержан следователями полиции в Москве Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

В Москве следователями полиции задержан генеральный директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Информация об этом появилась в СМИ.

«Андрей Белков задержан следователями полиции в Москве. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа — закупке томографа по завышенным ценам в бытность руководителем другой военной организации», — пишет «Коммерсант».

Источники утверждают, что это может быть не единственное нарушение в деятельности главы ВСК. Работа Белкова находилась под наблюдением Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, который сам обвиняется в коррупционных преступлениях крупного масштаба.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей. В Минобороны Иванов отвечал за организацию контрактных и субконтрактных работ, что предоставляло ему широкие полномочия в сфере заключения и контроля исполнения государственных контрактов.

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В Москве следователями полиции задержан генеральный директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Информация об этом появилась в СМИ. «Андрей Белков задержан следователями полиции в Москве. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа — закупке томографа по завышенным ценам в бытность руководителем другой военной организации», — пишет «Коммерсант». Источники утверждают, что это может быть не единственное нарушение в деятельности главы ВСК. Работа Белкова находилась под наблюдением Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, который сам обвиняется в коррупционных преступлениях крупного масштаба. Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей. В Минобороны Иванов отвечал за организацию контрактных и субконтрактных работ, что предоставляло ему широкие полномочия в сфере заключения и контроля исполнения государственных контрактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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